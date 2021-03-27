Жену Оззи Осборна уволили после интервью Меган Маркл, обвинив в расизме

Телеведущая поддержала коллегу Пирса Моргана, который после интервью Меган Маркл заявил, что не поверил ни одному ее слову. Соведущая Шерон обвинила ее в том, что та разделяет расистские взгляды британского журналиста.

68-летняя телеведущая Шерон Осборн покинула американское шоу The Talk на канале CBS, которое вела 11 лет, после того, как ее обвинили в расизме, передает ВВС.

Причиной для таких нападок стала позиция жены рок-легенды Оззи Осборна по отношению к ее коллеге Пирсу Моргану, который ранее раскритиковал Меган Маркл после ее интервью Опре Уинфри 7 марта.

Осборн одной из первых выразила слова поддержки коллеге, написав в cоцсети:

"@piersmorgan Я с тобой. Я поддерживаю тебя. Люди забывают, что тебе платят за твое мнение, и что ты просто говоришь правду".

[ + – ] Твит, который послужил причиной конфликта Шерон с чернокожей соведущей Фото: Sharon Osbourne/Twitter

Именно этот твит и стал предметом обсуждения на шоу. Когда соведущая Шерилл Андервуд упомянула о нем, Осборн ответила: "Я чувствую, что меня вот-вот посадят на электрический стул, потому что у меня есть друг, которого многие люди считают расистом, и это делает меня расистом".

Затем Осборн попросила Андервуд, которая является темнокожей, объяснить, где она слышала, как Морган "говорил расистские вещи". Та ответила, что "это не точные слова расизма, это последствия и реакция на него", тем самым обвинив Шерон в "подтверждении расистских взглядов".

Позже Осборн принесла извинения, заявив, что она "чувствовала себя ошарашенной" и ужаснулась обвинению в расизме. По ее мнению, ее подставили.

Скандал на The Talk возник после того, как герцог и герцогиня Сассекские дали интервью американской ведущей Опре Уинфри. В частности Меган Маркл призналась, что страдала из-за психологического давления, и во время жизни в королевской семье у нее возникали мысли о самоубийстве.

На следующий день после интервью Пирс Морган сказал зрителям шоу "Доброе утро, Британия", что он "не поверил ни единому слову", сказанному женой принца Гарри. Это признание вызвало осуждение, что привело к уходу Моргана из программы на ITV.

В заявлении в пятницу, 26 марта, в CBS заявили, что события эпизода от 10 марта "расстроили всех участников, включая зрителей, которые смотрели шоу дома". Телеканал также сообщил, что поведение ведущей "не соответствовало нашим ценностям в плане уважительного отношения к работе".

Администрация не нашла никаких подтверждений того, что эта тема была вынесена на обсуждение по сценарию. Однако, заверяет руководство, за личное мнение Шерон наравне с ней несут ответственность команда студии и продюсеры шоу.

Сама Осборн пока что никак не прокомментировала объявление CBS о своем увольнении из The Talk.

Напомним, в интервью Меган Маркл намекнула на расизм в Букингемском дворце. По словам герцогини, родственники ее мужа интересовались цветом кожи будущего ребенка.

Что касается Шерон Осборн, то в 2016 году она планировала покончить жизнь самоубийством. Жена музыканта Оззи Осборна не объяснила, что привело ее тогда к такому решению. О том времени она рассказала в общих словах.