Дружину Оззі Осборна звільнили після інтерв'ю Меган Маркл, звинувативши в расизмі

Телеведуча підтримала колегу Пірса Моргана, який після інтерв'ю Меган Маркл заявив, що не повірив жодному її слову. Співведуща Шерон звинуватила її в тому, що та розділяє расистські погляди британського журналіста.

68-річна телеведуча Шерон Осборн залишила американське шоу The Talk на каналі CBS, що вела 11 років, після того, як її звинуватили в расизмі, передає ВВС.

Причиною для таких нападок стала позиція дружини рок-легенди Оззі Осборна по відношенню до її колеги Пірса Моргана, який раніше розкритикував Меган Маркл після її інтерв'ю Опрі Уїнфрі 7 березня.

Осборн однією з перших висловила слова підтримки колезі, написавши в cоцмережі:

"@Piersmorgan Я з тобою. Я підтримую тебе. Люди забувають, що тобі платять за твою думку, і що ти просто говориш правду".

[ + – ] Твіт, який послужив причиною конфлікту Шерон з чорношкірою співведучою Фото: Sharon Osbourne/Twitter

Саме цей твіт і став предметом обговорення на шоу. Коли Андервуд згадала про нього, Осборн відповіла: "Я відчуваю, що мене ось-ось посадять на електричний стілець, тому що у мене є друг, якого багато людей вважають расистом, і це робить мене расистом".

Потім Осборн попросила Андервуд, яка є темношкірою, пояснити, де вона чула, як Морган "говорив расистські речі". Та відповіла, що "це не точні слова расизму, це наслідки і реакція на нього", тим самим звинувативши Шерон в "підтвердженні расистських поглядів".

Пізніше Осборн вибачилася, заявивши, що вона "відчувала себе ошелешеною" і жахнулася звинуваченням у расизмі. На її думку, її підставили.

Скандал на The Talk виник після того, як герцог і герцогиня Сассекські дали вибухове інтерв'ю американській ведучій Опрі Уїнфрі. Зокрема Меган Маркл сказала, що страждала через психологічний тиск, і під час життя в королівській родині у неї виникали думки про самогубство.

Наступного дня після інтерв'ю Пірс Морган сказав глядачам шоу "Доброго ранку, Британія", що він "не повірив жодному слову", сказаному дружиною принца Гаррі. Це зізнання викликало осуд, що призвело до звільнення Моргана з програми на ITV.

У заяві в п'ятницю, 26 березня, в CBS заявили, що події епізоду від 10 березня "засмутили всіх учасників, включаючи глядачів, які дивилися шоу вдома". Телеканал також повідомив, що поведінка ведучої "не відповідала нашим цінностям в плані шанобливого ставлення до роботи".

Адміністрація не знайшла ніяких підтверджень того, що ця тема була винесена на обговорення за сценарієм. Однак, запевняє керівництво, за особисту думку Шерон нарівні з нею нестимуть відповідальність команда студії і продюсери шоу.

Сама Осборн поки що ніяк не прокоментувала оголошення CBS про звільнення із The Talk.

Нагадаємо, в інтерв'ю Меган Маркл натякнула на расизм у Букінгемському палаці. За словами герцогині, родичі її чоловіка цікавилися кольором шкіри майбутньої дитини.

Що стосується Шерон Осборн, то в 2016 році вона планувала накласти на себе руки. Дружина музиканта Оззі Осборна не пояснила, що змусило її тоді до такого рішення. Про той час вона розповіла в загальних словах.