Исследователи объяснили, почему брахицефалы чаще других собак страдают от потери зрения

Из 93 собак ветеринары диагностировали проблемы с глазами у почти половины животных.

Французские и английские бульдоги, мопсы, боксеры и другие собаки с выпученными глазами, называемые брахицефалами, гораздо чаще других собак имеют проблемы со зрением, пишет The Daily Mail, ссылаясь на исследования ветеринаров из университетов Лиссабона и Лейпцига.

Чрезмерное увлечение людей этими породами спровоцировало их активное разведение, что не могло сказаться на изменении формы черепа. А это, в свою очередь, привело к тому, что глаза животных становятся более выпуклыми, и собакам трудно их закрывать. У многих брахицефалов ветеринары все чаще диагностируют макроблефарон – аномалию развития глаз, из-за которой веки меньше, чем необходимо.

Патология провоцирует язвы и эрозию глазного яблока с потерей зрения, поскольку животное не может увлажнять его, моргая так часто, как это необходимо для того, чтобы сохранять здоровье глаза.

Ветеринары исследовали породы с плоскими мордами в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет, в том числе ши-тцу, пекинесов и бостонских терьеров. Из 93 обследованных собак почти половина имела макроблефарон. Чаще всего это – французские бульдоги.

[ + – ] Французский бульдог Фото: Zoolog.guru

Энтропион, при котором веко заворачивается внутрь так, что ресницы натирают глазное яблоко, был обнаружен у 20 собак, особенно от этого страдали мопсы.

Язвы на поверхности глазного яблока – роговице – были обнаружены у 41 домашнего животного, причем у пяти выявлены на обоих глазах.

Пигментация роговицы затронула 33 собаки, и в «лидерах» снова оказались мопсы. Потеря зрения происходит из-за того, что черновато-коричневый пигмент постепенно затуманивает роговицу.

Фиброз роговицы или рубцы выявлены у 23 собак, чаще всего это – ши-тцу и французские бульдоги.

[ + – ] Ши-тцу Фото: Дай Лапу

"По мере роста популярности этих пород бригады ветеринарных больниц лечат все больше и больше собак брахицефальных пород с широким спектром проблем, вызванных разведением характерных коротконосых плоских морд", – отмечают эксперты.

Брахицефалия (brachycephalia; греч. брахи — короткий + kephale голова) — короткоголовость, аномальное укорочение черепа. К собакам-брахицефалам относятся английские, французские, американские и другие бульдоги, мопсы, пекинесы, ши-тцу, шарпеи, боксеры, бельгийские и брюссельские грифоны, бостон-терьеры, лхасские апсо, бордоские доги, японские хины, чихуа-хуа, померанские шпицы и другие породы.

Эти животные, кроме проблем со зрением, также часто страдают брахицефальным синдромом обструкции дыхательных путей.

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