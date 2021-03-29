Дослідники пояснили, чому брахіцефали частіше за інших собак страждають від втрати зору

З 93 собак ветеринари діагностували проблеми з очима в майже половини тварин.

Французькі та англійські бульдоги, мопси, боксери та інші собаки з виряченими очима, названі брахіцефалами, набагато частіше за інших собак мають проблеми із зором, пише The Daily Mail, посилаючись на дослідження ветеринарів з університетів Лісабона і Лейпцига.

Надмірне захоплення людей цими породами спровокувало їхнє активне розведення, що не могло позначитися на зміні форми черепа. А це у свою чергу призвело до того, що очі тварин стають більш опуклими, і собакам важко їх заплющувати. У багатьох брахіцефалів ветеринари все частіше діагностують макроблефарон — аномалію розвитку очей, через яку віка менші, ніж необхідно.

Патологія провокує виразки й ерозію очного яблука з втратою зору, оскільки тварина не може зволожувати його, моргаючи так часто, як це необхідно для того, щоб зберігати здоров'я очей.

Ветеринари досліджували породи з плоскими мордами у віці від декількох місяців до 16 років, у тому числі ши-цу, пекінесів і тер'єрів Бостона. З 93 обстежених собак майже половина мала макроблефарон. Найчастіше це — французькі бульдоги.

[ + – ] Французький бульдог Фото: Zoolog.guru

Ентропіон, при якому повіко загортається всередину так, що вії натирають очне яблуко, був виявлений у 20 собак, особливо від цього страждали мопси.

Виразки на поверхні очного яблука — рогівці — були виявлені в 41 домашньої тварини, причому в п'яти виявлені на обох очах.

Пігментація рогівки торкнулася 33 собак, і в «лідерах» знову опинилися мопси. Втрата зору відбувається через те, що червонувато-коричневий пігмент поступово затьмарює рогівку.

Фіброз рогівки або рубці виявлені у 23 собак, найчастіше це — ши-цу і французькі бульдоги.

[ + – ] Ши-цу Фото: Дай Лапу

"У міру зростання популярності цих порід бригади ветеринарних лікарень лікують все більше і більше собак брахіцефальної породи з широким спектром проблем, викликаних розведенням характерних коротконосих плоских морд", — зазначають експерти.

Брахіцефалія (brachycephalia; грец. брахі — короткий + kephale голова) — короткоголовість, аномальне скорочення черепа. До собакам-брахіцефалів відносяться англійські, французькі, американські та інші бульдоги, мопси, пекінеси, ши-цу, шарпеї, боксери, бельгійські і брюссельські грифони, бостон-тер'єри, лхаса-апсо, бордоські доги, японські хіни, чихуа-хуа, померанські шпіци та інші породи.

Ці тварини, крім проблем із зором, також часто страждають брахіцефальним синдромом обструкції дихальних шляхів.

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