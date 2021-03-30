"Нет существа преданнее": топ-7 фильмов о собаках, которые заставят прослезиться

Каждая из этих картин раскрывает главный посыл: преданность для собаки – это смысл ее жизни.

Собаки – самые верные друзья человека. А еще они зачастую выступают примером такой преданности, на которую не способны большинство людей. Предлагаем подборку фильмов, в которых это отражено особенно ярко.

"Рыжий пес"

Мелодрама австралийского режиссера Крива Стендерса, снятая по мотивам одноименного романа Луи де Берньера, рассказывает о легендарном бездомном псе-путешественнике породы келпи по кличке Рыжий пес. Животное неожиданно появляется в шахтерском поселке Дампьер, население которого отличается суровостью и строгими нравами и все свободное время после тяжелой работы проводит в местном пабе. Однако рыжий приблуда умудряется полностью изменить жизнь поселка и сплотить людей, живущих здесь. Он приносит веселье и радость, не оставив от скуки и следа. Несколько человек пытались приручить его, однако животное само выбрало себе лучшего друга.

Пес стал настоящим символом города, поэтому, когда он внезапно исчез, жители Дампьера установили ему памятник.

[ + – ] Фильм "рыжий пес" вышел на экраны в 2011 году

Лесси. Возвращение домой

Картина немецкого режиссера Ханно Ольдердиссена повествует о собаке Лесси породы колли, хозяином которой является подросток Флориан. Он вместе с семьей живет в небольшой деревушке. Однако, когда его отец теряет работу, родители мальчика вынуждены переехать в более маленький дом, где хозяйка категорически против любых животных. Лесси же отправляется жить в поместье обедневшего графа и его внучки. Новый хозяин даже берет собаку в путешествие с собой в Северное море. Тем не менее, она умудряется сбежать и проделывает долгий и полный приключений путь, чтобы вернуться к своему настоящему другу.

Картина стала очередной экранизацией одноименного романа Эрика Найта "Лесси", переведенного на 25 языков.

[ + – ] Роман Эрика Найта "Лесси" был экранизирован несколько раз

Невероятный мир глазами Энцо

Американский драматический фильм представляет собой предсмертное воспоминание золотистого ретривера Энцо о прожитой жизни со своим хозяином, автогонщиком Денни, а затем и его любящей семьей. В основу картины положен роман Гарта Стайна "Гонки на мокром асфальте".

Картина рассказывает о том, как Энцо появился у автогонщика, мечтающего выступать за Формулу-1, как в их тесный мирок пришла девушка Денни Зои, а затем – и маленькая девочка, дочь пары. Вместе с хозяином пес пережил как счастливые, так и полные трагизма моменты, а после смерти вернулся к нему в ином воплощении.

В оригинальном варианте картины собака за кадром говорит голосом Кевина Костнера. Главные роли в драме сыграли Майло Вентимилья и Аманда Сайфрид.

[ + – ] "Невероятный мир глазами Энцо" – это рассказ от имени собаки, повествующий о ее яркой жизни в любящей семье

Белый Бим Черное ухо

Этот двухсерийный фильм режиссера Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым в главной роли, который вышел на экраны в 1977 году, заставил плакать весь Советский Союз и даже был номинирован на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке. В 1978 году он стал в СССР лучшим фильмом года, а игру Тихонова отметили Ленинской премией.

Лента рассказывает о шотландском сеттере Биме, который имел белый цвет и не соответствовал стандарту породы. Он жил в квартире со своим хозяином Иваном Ивановичем, бывшим журналистом, который прошел Вторую мировую войну. Человек очень любил пса, часто брал его с собой на охоту и был ему настоящим другом.

В какой-то момент мужчине дает о себе знать осколок в сердце. Его забирают санавиацией в Москву, а пса поручают соседке, но из-за ее недосмотра животное сбегает и начинает скитаться в поисках любимого хозяина.

В картине раскрыта как жестокость одних людей по отношению к животному, так и благородство других. Собаку жалеют, пытаются ей помочь либо же относятся к ней откровенно плохо. Никто так и не смог приютить Бима на постоянной основе. Финал картины трагический, но главный ее посыл – нет животного преданнее. Только собака способна ждать своего хозяина до последнего вздоха.

[ + – ] Фильм о скитаниях Бима не оставил равнодушным никого, кто его смотрел

Того

Историческая драма американского режиссёра Эриксона Кора показывает события Великой гонки милосердия 1925 года. Все начинается с того, что в 1913 году у каюра норвежского происхождения Леонарда Сеппалы рождается "бракованный" щенок сибирского хаски, от которого его хозяин планирует избавиться, продав его, поскольку не видит в нем ездового пса. А вот его жена Констанция уверена, что муж недооценивает песика. Женщина оказалась права, и вскоре малыш из смешного щенка превратился в ведущего пса упряжки. Сеппала называет его Того в честь японского адмирала Хэйхатиро.

Через 10 лет именно это пес продемонстрирует невероятную силу и выносливость, и благодаря ему, а также теснейшей связи пса и его хозяина будут спасены сотни детей.

[ + – ] Фильм "Того" основан на реальных событиях

Путь домой

События семейного фильма режиссёра Чарльза Мартина Смита происходят в городе Денвер (штат Колорадо) В центре – питбуль по кличке Белла, которую щенком нашел врач Лукас и его подруга Оливия. Животное хоть и грызло обувь, а также переворачивало весь дом вверх дном, стало любимцем семьи.

Когда Белла подросла, хозяин начал брать ее с собой в больницу на психологические тренинги, где она помогала пациентам забыть об их болях и проблемах. Однако о том, что у доктора в доме есть питбуль, иметь которых запрещено законами штата, узнала полиция. Правоохранители требуют усыпить собаку, и Лукас вынужден отвезти ее на некоторое время в штат Нью-Мексико к родственникам Оливии. Белла сбегает от новых хозяев и преодолевает 400 миль за два года ради возвращения к хозяину. По дороге она заводит дружбу с пумой, встречает много людей, попадает в разные приключения, однако упорно ищет путь домой.

Главную роль в картине сыграл не домашний питомец, а взятая из приюта и ранее обученная собака-спасатель Шелби. Озвучила ее Брайс Даллас Говард.

На протяжении съемок с собакой работали дрессировщики, благодаря которым практически все действия, кроме опасных трюков, животное исполнило самостоятельно. Ближе к концу картины ее заменили на дублера – собаку по кличке Эмбер

После съемок Шелби не вернулась в питомник, а стала работать с детьми-аутистами.

[ + – ] Картина имела большой успех и принесла свыше 60 млн. долларов чистого дохода

Хатико: Самый верный друг

Наша подборка была бы неполной без этой легендарной картины. Она – о трогательной любви и безграничной верности животного своему хозяину. История основана на реальных событиях, имевших место в 20-ых годах прошлого века в Японии.

Лента рассказывает о собаке породы акита-ину по кличке Хатико (что в переводе с японского означает "восьмой"), хозяином которой является профессор университета Паркер Уилсон, блестяще сыгранный Ричардом Гиром. Мужчина нашел пса еще щенком и приютил у себя, привязавшись к нему всем сердцем.

Каждый день Хатико провожал и встречал хозяина на железнодорожной станции, откуда тот ездил на работу. Но однажды происходит трагедия: Паркер умирает на лекции от сердечного приступа. Собака не может смириться с утратой и девять лет ежедневно приходит на станцию и ждет хозяина. Местные жители и торговцы каждый день подкармливают животное, восхищаясь его верностью, а родственники профессора даже пытались забрать его к себе, однако пес вернулся обратно на свое место и продолжил ждать своего друга.

Отметим, что в картине Хатико в разные годы жизни играют три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.

Что же касается настоящего героя, то Хатико умер недалеко от станции, где в течение 9 лет ждал своего хозяина. Причиной его смерти стал рак последней стадии и филярия сердца. Кроме того, в желудке животного обнаружили несколько бамбуковых палочек от шашлыка из курицы. Когда пес скончался, по всей Японии был объявлен траур по собаке, ставшей в символом беззаветной преданности.

Ранее Фокус предлагал топ-7 фильмов, основанных на реальных событиях, а также собрал лучшие картины с непредсказуемым финалом.