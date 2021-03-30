"Нет существа преданнее": топ-7 фильмов о собаках, которые заставят прослезиться
Каждая из этих картин раскрывает главный посыл: преданность для собаки – это смысл ее жизни.
Собаки – самые верные друзья человека. А еще они зачастую выступают примером такой преданности, на которую не способны большинство людей. Предлагаем подборку фильмов, в которых это отражено особенно ярко.
"Рыжий пес"
Мелодрама австралийского режиссера Крива Стендерса, снятая по мотивам одноименного романа Луи де Берньера, рассказывает о легендарном бездомном псе-путешественнике породы келпи по кличке Рыжий пес. Животное неожиданно появляется в шахтерском поселке Дампьер, население которого отличается суровостью и строгими нравами и все свободное время после тяжелой работы проводит в местном пабе. Однако рыжий приблуда умудряется полностью изменить жизнь поселка и сплотить людей, живущих здесь. Он приносит веселье и радость, не оставив от скуки и следа. Несколько человек пытались приручить его, однако животное само выбрало себе лучшего друга.
Пес стал настоящим символом города, поэтому, когда он внезапно исчез, жители Дампьера установили ему памятник.
Лесси. Возвращение домой
Картина немецкого режиссера Ханно Ольдердиссена повествует о собаке Лесси породы колли, хозяином которой является подросток Флориан. Он вместе с семьей живет в небольшой деревушке. Однако, когда его отец теряет работу, родители мальчика вынуждены переехать в более маленький дом, где хозяйка категорически против любых животных. Лесси же отправляется жить в поместье обедневшего графа и его внучки. Новый хозяин даже берет собаку в путешествие с собой в Северное море. Тем не менее, она умудряется сбежать и проделывает долгий и полный приключений путь, чтобы вернуться к своему настоящему другу.
Картина стала очередной экранизацией одноименного романа Эрика Найта "Лесси", переведенного на 25 языков.
Невероятный мир глазами Энцо
Американский драматический фильм представляет собой предсмертное воспоминание золотистого ретривера Энцо о прожитой жизни со своим хозяином, автогонщиком Денни, а затем и его любящей семьей. В основу картины положен роман Гарта Стайна "Гонки на мокром асфальте".
Картина рассказывает о том, как Энцо появился у автогонщика, мечтающего выступать за Формулу-1, как в их тесный мирок пришла девушка Денни Зои, а затем – и маленькая девочка, дочь пары. Вместе с хозяином пес пережил как счастливые, так и полные трагизма моменты, а после смерти вернулся к нему в ином воплощении.
В оригинальном варианте картины собака за кадром говорит голосом Кевина Костнера. Главные роли в драме сыграли Майло Вентимилья и Аманда Сайфрид.
Белый Бим Черное ухо
Этот двухсерийный фильм режиссера Станислава Ростоцкого с Вячеславом Тихоновым в главной роли, который вышел на экраны в 1977 году, заставил плакать весь Советский Союз и даже был номинирован на "Оскар" как лучшая картина на иностранном языке. В 1978 году он стал в СССР лучшим фильмом года, а игру Тихонова отметили Ленинской премией.
Лента рассказывает о шотландском сеттере Биме, который имел белый цвет и не соответствовал стандарту породы. Он жил в квартире со своим хозяином Иваном Ивановичем, бывшим журналистом, который прошел Вторую мировую войну. Человек очень любил пса, часто брал его с собой на охоту и был ему настоящим другом.
В какой-то момент мужчине дает о себе знать осколок в сердце. Его забирают санавиацией в Москву, а пса поручают соседке, но из-за ее недосмотра животное сбегает и начинает скитаться в поисках любимого хозяина.
В картине раскрыта как жестокость одних людей по отношению к животному, так и благородство других. Собаку жалеют, пытаются ей помочь либо же относятся к ней откровенно плохо. Никто так и не смог приютить Бима на постоянной основе. Финал картины трагический, но главный ее посыл – нет животного преданнее. Только собака способна ждать своего хозяина до последнего вздоха.
Того
Историческая драма американского режиссёра Эриксона Кора показывает события Великой гонки милосердия 1925 года. Все начинается с того, что в 1913 году у каюра норвежского происхождения Леонарда Сеппалы рождается "бракованный" щенок сибирского хаски, от которого его хозяин планирует избавиться, продав его, поскольку не видит в нем ездового пса. А вот его жена Констанция уверена, что муж недооценивает песика. Женщина оказалась права, и вскоре малыш из смешного щенка превратился в ведущего пса упряжки. Сеппала называет его Того в честь японского адмирала Хэйхатиро.
Через 10 лет именно это пес продемонстрирует невероятную силу и выносливость, и благодаря ему, а также теснейшей связи пса и его хозяина будут спасены сотни детей.
Путь домой
События семейного фильма режиссёра Чарльза Мартина Смита происходят в городе Денвер (штат Колорадо) В центре – питбуль по кличке Белла, которую щенком нашел врач Лукас и его подруга Оливия. Животное хоть и грызло обувь, а также переворачивало весь дом вверх дном, стало любимцем семьи.
Когда Белла подросла, хозяин начал брать ее с собой в больницу на психологические тренинги, где она помогала пациентам забыть об их болях и проблемах. Однако о том, что у доктора в доме есть питбуль, иметь которых запрещено законами штата, узнала полиция. Правоохранители требуют усыпить собаку, и Лукас вынужден отвезти ее на некоторое время в штат Нью-Мексико к родственникам Оливии. Белла сбегает от новых хозяев и преодолевает 400 миль за два года ради возвращения к хозяину. По дороге она заводит дружбу с пумой, встречает много людей, попадает в разные приключения, однако упорно ищет путь домой.
Главную роль в картине сыграл не домашний питомец, а взятая из приюта и ранее обученная собака-спасатель Шелби. Озвучила ее Брайс Даллас Говард.
На протяжении съемок с собакой работали дрессировщики, благодаря которым практически все действия, кроме опасных трюков, животное исполнило самостоятельно. Ближе к концу картины ее заменили на дублера – собаку по кличке Эмбер
После съемок Шелби не вернулась в питомник, а стала работать с детьми-аутистами.
Хатико: Самый верный друг
Наша подборка была бы неполной без этой легендарной картины. Она – о трогательной любви и безграничной верности животного своему хозяину. История основана на реальных событиях, имевших место в 20-ых годах прошлого века в Японии.
Лента рассказывает о собаке породы акита-ину по кличке Хатико (что в переводе с японского означает "восьмой"), хозяином которой является профессор университета Паркер Уилсон, блестяще сыгранный Ричардом Гиром. Мужчина нашел пса еще щенком и приютил у себя, привязавшись к нему всем сердцем.
Каждый день Хатико провожал и встречал хозяина на железнодорожной станции, откуда тот ездил на работу. Но однажды происходит трагедия: Паркер умирает на лекции от сердечного приступа. Собака не может смириться с утратой и девять лет ежедневно приходит на станцию и ждет хозяина. Местные жители и торговцы каждый день подкармливают животное, восхищаясь его верностью, а родственники профессора даже пытались забрать его к себе, однако пес вернулся обратно на свое место и продолжил ждать своего друга.
Отметим, что в картине Хатико в разные годы жизни играют три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.
Что же касается настоящего героя, то Хатико умер недалеко от станции, где в течение 9 лет ждал своего хозяина. Причиной его смерти стал рак последней стадии и филярия сердца. Кроме того, в желудке животного обнаружили несколько бамбуковых палочек от шашлыка из курицы. Когда пес скончался, по всей Японии был объявлен траур по собаке, ставшей в символом беззаветной преданности.
Ранее Фокус предлагал топ-7 фильмов, основанных на реальных событиях, а также собрал лучшие картины с непредсказуемым финалом.