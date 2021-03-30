"Немає істоти відданіше": топ-7 фільмів про собак, які змусять розплакатися

Кожна з цих картин розкриває головний посил: відданість для собаки — це сенс її життя.

Собаки — найвірніші друзі людини. А ще вони часто виступають прикладом такої відданості, на яку не здатні більшість людей. Пропонуємо добірку фільмів, у яких це відображено особливо яскраво.

"Рудий пес"

Мелодрама австралійського режисера Крива Стендерса, знята за мотивами однойменного роману Луї де Берньєр, розповідає про легендарного безпритульного пса-мандрівника породи келпі на прізвисько Рудий пес. Тварина несподівано зʼявляється в шахтарському селищі Дампʼєр, населення якого відрізняється суворістю і суворими звичаями і весь вільний час після важкої роботи проводить у місцевому пабі. Однак рудий приблуда примудряється повністю змінити життя селища і згуртувати людей, що живуть тут. Він приносить радість і втіху, не залишивши від нудьги і сліду. Кілька людей намагалися приручити його, проте тварина сама вибрала собі кращого друга.

Пес став справжнім символом міста, тому, коли він раптово зник, жителі Дампʼєру встановили йому памʼятник.

[ + – ] Фільм "Рудий пес" вийшов на екрани у 2011 році

Лессі. Повернення додому

Картина німецького режисера Ханно Ольдердіссена оповідає про собаку Лессі породи коллі, господарем якої є підліток Флоріан. Він разом з родиною живе у невеликому селі. Однак, коли його батько втрачає роботу, батьки хлопчика змушені переїхати у менший будинок, де господиня категорично проти будь-яких тварин. Лессі ж відправляється жити в маєтку збіднілого графа і його внучки. Новий господар навіть бере собаку в подорож з собою до Північного моря. Тим не менш, вона примудряється втекти і здійснює довгий і повний пригод шлях, щоб повернутися до свого справжнього друга.

Картина стала черговою екранізацією однойменного роману Еріка Найта "Лессі", перекладеного на 25 мов.

[ + – ] Роман Еріка Найта "Лессі" був екранізований кілька разів

Неймовірний світ очима Енцо

Американський драматичний фільм являє собою передсмертний спогад золотистого ретривера Енцо про прожите життя зі своїм господарем, автогонщиком Денні, а потім і його люблячою сімʼєю. В основу картини покладено роман Гарту Стайна "Гонки на мокрому асфальті".

Картина розповідає про те, як Енцо зʼявився у автогонщика, що мріє виступати за Формулу-1, як в їх тісний маленький світ прийшла дівчина Денні Зої, а потім — і маленька дівчинка, дочка пари. Разом з господарем пес пережив як щасливі, так і повні трагізму моменти, а після смерті повернувся до нього в іншому втіленні.

В оригінальному варіанті картини собака за кадром говорить голосом Кевіна Костнера. Головні ролі в драмі зіграли Майло Вентімілья і Аманда Сайфрід.

[ + – ] "Неймовірний світ очима Енцо" — це розповідь від імені собаки, що оповідає про її яскравого життя в люблячій сім'ї

Білий Бім Чорне вухо

Цей двосерійний фільм режисера Станіслава Ростоцького з Вʼячеславом Тихоновим у головній ролі, який вийшов на екрани у 1977 році, змусив плакати весь Радянський Союз і навіть був номінований на "Оскар" як найкраща картина іноземною мовою. У 1978 році він став в СРСР кращим фільмом року, а гру Тихонова відзначили Ленінською премією.

Стрічка розповідає про шотландського сетера Біма, який мав білий колір і не відповідав стандарту породи. Він жив в квартирі зі своїм господарем Іваном Івановичем, колишнім журналістом, який пройшов Другу світову війну. Чоловік дуже любив пса, часто брав його з собою на полювання і був йому справжнім другом.

У якийсь момент чоловікові дається взнаки осколок у серці. Його забирають санавіацією в Москву, а пса доручають сусідці, але через її недогляд тварина тікає і починає блукати в пошуках улюбленого господаря.

У картині розкрита як жорстокість одних людей по відношенню до тварини, так і благородство інших. Собаку шкодують, намагаються їй допомогти або ж ставляться до неї відверто погано. Ніхто так і не зміг дати притулок Біму на постійній основі. Фінал картини трагічний, але головний її посил — немає тварини відданіше. Тільки собака здатна чекати свого господаря до останнього подиху.

[ + – ] Фільм про поневіряння Біма не залишив байдужим нікого, хто його дивився

Того

Історична драма американського режисера Еріксона Кора показує події Великої гонки милосердя 1925 року. Все починається з того, що у 1913 році у каюра норвезького походження Леонарда Сеппали народжується "браковане" щеня сибірського хаскі, від якого його господар планує позбутися, продавши його, оскільки не бачить в ньому їздового пса. А ось його дружина Констанція впевнена, що чоловік недооцінює песика. Жінка виявилася права, і незабаром малюк з смішного цуценяти перетворився на ведучого пса упряжки. Сеппала називає його Того на честь японського адмірала Хейхатіро.

Через 10 років саме це пес продемонструє неймовірну силу і витривалість, і завдяки йому, а також тісному звʼязку пса і його господаря будуть врятовані сотні дітей.

[ + – ] Фільм "Того" заснований на реальних подіях

Шлях додому

Події сімейного фільму режисера Чарльза Мартіна Сміта відбуваються у місті Денвер (штат Колорадо) У центрі — пітбуль по кличці Белла, яку щеням знайшов лікар Лукас і його подруга Олівія. Тварина хоч і гризла взуття, а також перевертала весь будинок догори дном, але стала улюбленцем родини.

Коли Белла підросла, господар почав брати її з собою в лікарню на психологічні тренінги, де вона допомагала пацієнтам забути про їх болі та проблеми. Однак про те, що у доктора в будинку є пітбуль, мати яких заборонено законами штату, дізналася поліція. Правоохоронці вимагають приспати собаку, і Лукас змушений відвезти її на деякий час в штат Нью-Мексико до родичів Олівії. Белла тікає від нових господарів і долає 400 миль за два роки заради повернення до господаря. Дорогою вона заводить дружбу з пумою, зустрічає багато людей, потрапляє в різні пригоди, однак наполегливо шукає шлях додому.

Головну роль в картині зіграв не домашній вихованець, а взята з притулку і раніше навчена собака-рятувальник Шелбі. Озвучила її Брайс Даллас Говард.

Протягом зйомок з собакою працювали дресирувальники, завдяки яким майже всі дії, крім небезпечних трюків, тварина виконала самостійно. Ближче до кінця картини її замінили на дублера — собаку на прізвисько Ембер.

Після зйомок Шелбі не повернулася в розплідник, а стала працювати з дітьми-аутистами.

[ + – ] Картина мала великий успіх і принесла понад 60 млн доларів чистого доходу

Хатіко: найвірніший друг

Наша добірка була б неповною без цієї легендарної картини. Вона — про зворушливу любов і безмежну вірність тваринного свого господаря. Історія заснована на реальних подіях, що відбулися у 20-их роках минулого століття в Японії.

Стрічка розповідає про собаку породи акіта-іну на прізвисько Хатіко (що в перекладі з японської означає "восьмий"), власником якої є професор університету Паркер Уілсон, блискуче зіграний Річардом Гіром. Чоловік знайшов пса ще цуценям і прихистив у себе, привʼязавшись до нього всім серцем.

Кожен день Хатіко проводжав і зустрічав господаря на залізничній станції, звідки той їздив на роботу. Але одного разу відбувається трагедія: Паркер помирає на лекції від серцевого нападу. Собака не може змиритися з втратою і девʼять років щодня приходить на станцію і чекає господаря. Місцеві жителі та торговці кожен день підгодовують тварину, захоплюючись його вірністю, а родичі професора навіть намагалися забрати його до себе, однак пес повернувся назад на своє місце і продовжив чекати свого друга.

Зазначимо, що в картині Хатіко у різні роки життя грають три дорослі акіти — Чіко, Лайла і Форрест, а також щеня Сіба-іну.

Що ж стосується справжнього героя, то Хатіко помер недалеко від станції, де протягом 9 років чекав свого господаря. Причиною його смерті став рак останньої стадії і філярія серця. Крім того, в шлунку тварини виявили кілька бамбукових паличок від шашлику з курки. Коли пес помер, по всій Японії був оголошений траур за собакою, що стала символом безмежної відданості.

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