Актриса Кирстен Данст снова беременна (фото)

Этот ребенок станет вторым для голливудской знаменитости и ее возлюбленного, 32-летнего коллеги по цеху Джесси Племонса.

Голливудская актриса Кирстен Данст, которой 4 апреля исполнится 39 лет, беременна вторым ребенком, пишут иноСМИ.

Свое интересное положение знаменитость продемонстрировала, снявшись в фотосессии для журнала W, на обложке которого появилась в кружевном белом платье Rodarte вместе с Рашидой Джонс и Эль Фаннинг. Фотографиями со съемок Кирстен поделилась и на своей странице в Instagram.

Актриса позировала своей давней подруге, режиссеру и фотографу Софии Копполе. Кирстен снималась у нее в фильме "Девственницы-самоубийцы" еще в 16-летнем возрасте.

Отцом ребенка является 32-летний актер Джесси Племонс, с которым Данст состоит в отношениях с 2016 года. Они вместе снимались в телесериале "Фарго", во втором сезоне которого сыграли влюбленную пару. Съемки закончились, а чувства актеры перенесли в реальную жизнь. В 2017 году они обручились, а в мае 2018 года у них родился первенец Эннис Племонс.

Кирстен Данст снялась во множестве фильмов, самыми известными из которых являются "Интервью с вампиром", "Человек-паук", "Фарго", "Меланхолия", "Роковое искушение", "Мария Антуанетта" и другие.

Отметим, что в среди знаменитостей наметился настоящий беби-бум. Совсем недавно в третий раз стала мамой актриса Хилари Дафф. 13 марта родила первенца еще одна голливудская знаменитость Эмма Стоун.