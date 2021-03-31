Акторка Кірстен Данст знову вагітна (фото)

Ця дитина стане другою для голлівудської зірки та її коханого, 32-річного колеги по цеху Джессі Племенса.

Голлівудська акторка Кірстен Данст, якій 4 квітня виповниться 39 років, вагітна другою дитиною, пишуть іноЗМІ.

Свій цікавий стан зірка продемонструвала, знявшись у фотосесії для журналу W, на обкладинці якого з'явилася в мереживній білій сукні Rodarte разом із Рашидою Джонс і Ель Фаннінг. Фотографіями зі зйомок Кірстен поділилася і на своїй сторінці в Instagram.

Акторка позувала зі своєю давньою подругою, режисерці й фотографці Софії Копполі. Кірстен знімалася у неї в фільмі "Незайманки-самогубці" ще у 16-річному віці.

Батьком дитини є 32-річний актор Джессі Племенс, з яким Данст має стосунки з 2016 року. Вони разом знімалися в телесеріалі "Фарго", у другому сезоні якого зіграли закохану пару. Зйомки закінчилися, а почуття актори перенесли в реальне життя. У 2017 році вони побралися, а в травні 2018 року в них народився первісток Енніс Племенс.

Кірстен Данст знялася в безлічі фільмів, найвідомішими з яких є "Інтерв'ю з вампіром", "Людина-павук", "Фарго", "Меланхолія", "Фатальна спокуса", "Марія-Антуанетта" та інші.

Зазначимо, що серед знаменитостей намітився справжній бебі-бум. Зовсім нещодавно втретє стала мамою актриса Гіларі Дафф. 13 березня народила первістка ще одна голлівудська знаменитість Емма Стоун.