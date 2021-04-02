Меган Маркл и принц Гарри испортили жизнь соседям в США

Раньше Монтесито был закрытым анклавом богачей, которые называли это место райским и ценили за конфиденциальность.

После того, как герцоги Сассекские обзавелись роскошной недвижимостью в пригороде Санта –Барбары, Монтесито (Калифорния) в июне прошлого года, местные жители, а это очень знаменитые личности, потеряли покой, передает TMZ.

До того, как принц Гарри и Меган Маркл переехали сюда, город был тихим и закрытым анклавом для медийных людей. Они могли спокойно гулять по улицам, ходить в магазины и при этом их не преследовали толпы зевак и папарацци. Однако после появления членов королевской семьи все изменилось.

Несмотря на то, что Гарри и Меган еще ни разу не появлялись в поле зрения фотокамер, папарацци круглосуточно наблюдают за их домом и близлежащим торговым центром. Над особняком пары по четыре раза в день летают вертолеты, а туристы валят в город в надежде увидеть супругов.

Соседи герцогов, а это Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, Опра, Роб Лоу, Кэрол Бернетт, Джейн Линч и семья Кардашьян, уже порядком устали от такой суеты.

Большинство местных жителей говорят, что хотят, чтобы город оставили в покое, поскольку ситуация приближается к точке, когда конфиденциальность каждого человека оказывается под угрозой, и они очень раздражены. Еще больше страшит людей момент, когда принц с женой таки покажутся на улицах города. Они предполагает, что тогда покоя от папарацци и туристов не будет никому.

[ + – ] Дом, в котором живут принц Гарри и Меган Маркл в Монтесито

Однако есть и другая сторона этой ситуации. Переезд герцогов существенно повысил стоимость жилья в этом городе. Чем решил воспользоваться актер Роб Лоу и выставил на продажу свой дом с семью спальнями и 13 ванными комнатами за $22,5 млн. Он находится в нескольких минутах ходьбы от дома принца Гарри.

[ + – ] Дом актера Роба Лоу Фото: realtor.com

Особняк в Монтесито обошелся семье принца в $14,6 млн. По информации СМИ, он взят в ипотеку до 2050 года, сумма выплат – $9,5 млн. Собственность была куплена компанией, связанной с фирмой герцогини Сассекской Frim Fram Inc. Дом построен в 2003 году. В нем 9 спален, 16 ванных комнат, тренажерный зал. На территории поместья есть теннисный корт, бассейн, детская площадка и домик для гостей.

Напомним, СМИ предположили, что членом королевской семьи, который интересовался цветом кожи будущего ребенка герцогини Сассекской, была дочь королевы Елизаветы II Анна, тетя принца Гарри.

Мы также рассказывали, что архиепископ Кентерберийский поставил точку в скандале вокруг тайной свадьбы герцогов Сассекских, заявив, что поженил пару 19 мая 2018 года.