Меган Маркл і принц Гаррі зіпсували життя сусідам у США

Раніше Монтесіто був закритим анклавом багатіїв, які називали це місце райським і цінували за конфіденційність.

Після того, як герцоги Сассекські обзавелися розкішною нерухомістю в передмісті Санта Барбара, Монтесіто (Каліфорнія) в червні минулого року, місцеві жителі, а це дуже знамениті особистості, втратили спокій, передає TMZ.

До того, як принц Гаррі та Меган Маркл переїхали сюди, місто було тихим і закритим анклавом для медійних людей. Вони могли спокійно гуляти по вулицях, ходити в магазини і при цьому їх не переслідували натовпи роззяв і папарацці. Однак після появи членів королівської сім'ї все змінилося.

Незважаючи на те, що Гаррі та Меган ще жодного разу не з'являлися в полі зору фотокамер, папараці цілодобово спостерігають за їхнім будинком і довколишнім торговим центром. Над маєтком пари по чотири рази на день літають вертольоти, а туристи валять в місто в надії побачити подружжя.

Сусіди герцогів, а це Опра Вінфрі, Еллен Дедженерес, Опра, Роб Лоу, Керол Бернетт, Джейн Лінч і сім'я Кардашʼян, вже втомилися від такої метушні.

Більшість місцевих жителів говорять, що хочуть, щоб місто залишили в спокої, оскільки ситуація наближається до точки, коли конфіденційність кожної людини виявляється під загрозою, і вони дуже роздратовані. Ще більше лякає людей момент, коли принц із дружиною таки покажуться на вулицях міста. Вони передбачають, що тоді спокою від папараці і туристів не буде нікому.

[ + – ] Будинок, в якому живуть принц Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто

Однак є й інша сторона цієї ситуації. Переїзд герцогів істотно підвищив вартість житла в цьому місті. Чим вирішив скористатися актор Роб Лоу й виставив на продаж свій будинок із сімома спальнями і 13 ванними кімнатами за $22,5 млн. Він знаходиться в декількох хвилинах ходьби від будинку принца Гаррі.

[ + – ] Будинок актора Роба Лоу Фото: realtor.com

Маєток у Монтесіто коштував родині принца $14,6 млн. За інформацією ЗМІ, він узятий в іпотеку до 2050 року, сума виплат — $9,5 млн. Власність була куплена компанією, пов'язаною з фірмою герцогині Сассекської Frim Fram Inc. Будинок побудований в 2003 році. У ньому 9 спалень, 16 ванних кімнат, тренажерний зал. На території маєтку є тенісний корт, басейн, дитячий майданчик і будиночок для гостей.

Нагадаємо, ЗМІ припустили, що членом королівської сім'ї, який цікавився кольором шкіри майбутньої дитини герцогині Сассекської, була дочка королеви Єлизавети II Анна, тітка принца Гаррі.

Ми також розповідали, що архієпископ Кентерберійський поставив крапку в скандалі довкола таємного весілля герцогів Сассекських, заявивши, що одружив пару 19 травня 2018 року.