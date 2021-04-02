СМИ выяснили, кто мог задать принцу Гарри вопрос о цвете кожи его ребенка (видео)

Член королевской семьи сравнила Меган Маркл с Уоллис Симпсон, трижды разведенной американкой, ради которой Эдуард VIII отрекся от британского престола.

Слова Меган Маркл о том, что кто-то из родственников ее мужа, принца Гарри, интересовался цветом кожи будущего ребенка, вызвало шквал критики в адрес Букингемского дворца и обвинения в расизме. Однако кто же позволил себе такие высказывания, история умалчивала. И вот наконец появился первый "подозреваемый", пишет Metro.

Ссылаясь на светскую львицу ямайского происхождения, писательницу и королевского биографа леди Колин Кэмпбелл, написавшую восемь книг о монаршем семействе, СМИ сообщили о том, что наиболее вероятным человеком, который мог себе позволить подобные высказывания во дворце, была дочь королевы Елизаветы II, 70-летняя принцесса Анна.

[ + – ] Принцесса Анна назвала Меган "неправильной американкой" Фото: The Royal Family

В новом 33-минутном видео, загруженном в аккаунт Кэмпбелл на YouTube, эксцентричная британка цитирует инсайдеров, которые утверждали, что за комментариями стояла именно тетя принца Гарри. Однако Кэмпбелл пояснила, что принцесса больше беспокоилась не о том, как будет смотреться темнокожий ребенок в королевской семье, а говорила о возможных последствиях его появления.

[ + – ] Леди Колин Кэмпбелл написала восемь книг о британских монархах Фото: LadyColinCampb/Twitter

"Гарри решил, что в тонком намеке Анны на культуру в целом речь идет именно о цвете кожи. У принцессы Анны же были опасения по поводу катастрофических последствий того, что кто-то новый с точки зрения характера и неподобающего воспитания войдет в их семью. По ее мнению, это могло повлечь за собой проблемы как для всей королевской семьи, так и для любого ребенка, рожденного парой. Принцесса Анна была справедливо встревожена вовсе не из-за цвета кожи Меган, а из-за ее нежелания и неспособности уважать чужие традиции и культурные различия", – заявила она.

Биограф отметила, что принцесса Анна всегда говорила о том, что Меган – "неправильная американка":

"Дело было не в том, что все американцы были бы неподходящими, а в том, что она, я могла представить себе, думая об Уоллис Симпсон и, конечно же, Меган Маркл, американка определенного типа, она, вы знаете, крутая калифорнийская красотка и все такое, просто все проблемы в жизнь может решить поездкой на пляж и авокадо".

Леди Колин уверена, что дочь Елизаветы II сразу разглядела намерение Меган не подчинятся правилам королевского двора.

"Анна на самом деле ничего не сказала о цвете лица Меган, ничего о цвете ее кожи и ничего о цвете кожи младенцев. Просто это было предупреждение, сделанное заинтересованным членом семьи до брака", – подытожила Кэмпбелл.

Колин называют "спорным королевским экспертом", в частности, из-за скандала, в который та попала в 2019 году. Она выступила на защиту сына королевы, принца Эндрю, которого обвиняли в педофилии и связи со скандальным Джеффри Эпштейном. Во время передачи Good Morning Britain она заявила, что секс с несовершеннолетними проститутками не является педофилией

Леди Колин также заявляла, что движение #MeToo "мешало мужчинам быть мужчинами".

Напомним, что после интервью герцогов Сассекских Опра Уинфри заявила, что королева и ее супруг – не те люди, которые спрашивали о цвете кожи будущего ребенка. Кроме того, принц Уильям во время одного из публичных мероприятий заверил, что они – не расистская семья.