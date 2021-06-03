СМИ рассказали о тайном доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Шотландии (фото)

Этот коттедж был подарен принцу Уильяму королевой-матерью в 2002 году, и в нем будущий король Великобритании провел самые счастливые моменты с Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские проводят большую часть времени со своими детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в квартире 1A в Кенсингтонском дворце или в Анмер-холле в Сандрингеме, но у них также есть менее известная третья королевская резиденция Там-на-Гар) Tam-na-Ghar на территории поместья Балморал в Шотландии, сообщает Hello.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом коттедже практически нет информации в СМИ, как и отсутствуют фотографии его интерьера. Известно только, что он был подарком принцу Уильяму от его прабабушки, королевы-матери, незадолго до ее смерти в 2002 году. Дом расположен недалеко от Биркхалла, резиденции принца Чарльза и Камиллы в поместье Балморал, где они изолировались вместе после диагноза коронавируса принца Уэльского в марте 2020 года.

По информации прессы, коттедж небольшой, по королевским меркам, и в нем всего три спальни. Кейт и Уильям проводили там время еще во время учебы в университете Сен-Эндрюс. Своим друзьям пара рассказывала, что здесь они пережили одни из самых счастливых своих моментов.

[ + – ] Коттедж Там-на-Гар в поместье Балморал Фото: Соцсети

В этом доме герцоги Кэмбриджские останавливались в 2019 году со всеми тремя детьми во время летних каникул в Шотландии. Не исключено, что совсем недавно Кейт и Уильям снова приезжали в этот коттедж во время своего недельного турне по Шотландии.

Поместье Балморал площадью чуть больше 20 тысяч гектаров включает в себя в общей сложности 150 зданий, в том числе замок Балморал, где королева проводит свои ежегодные летние каникулы, и садовый коттедж, который часто использовался королевой Викторией для завтрака и ведения дневников.

На его территории есть также несколько коттеджей, доступных для аренды, за исключением случаев, когда королевская семья находится в резиденции, в том числе Colt Cottages, Connachat Cottage, Karim Cottage и Rhebreck Lodge.

Герцог и герцогиня Кембриджские провели почти всю пандемию коронавируса в своем втором доме, Анмер Холле, в Норфолке, пока не вернулись в Лондон, чтобы дети ходили в школу.

[ + – ] Анмер Холл Фото: Hello! Magazine

Трехэтажный дом расположен в поместье Сандрингем. Здание 18-го века было презентовано паре в качестве свадебного подарка от королевы в 2011 году, и Кейт с Уильямом использовали его в качестве своей основной резиденции, когда принц служил пилотом в восточно-английской воздушной скорой помощи до 2017 года.

Напомним, роскошный особняк принца Гарри и Меган Маркл в США показали с высоты птичьего полета.