ЗМІ розповіли про таємний будинок Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Шотландії (фото)

Цей котедж був подарований принцу Вільяму королевою-матір'ю у 2002 році, і в ньому майбутній король Великобританії провів найщасливіші моменти з Кейт Міддлтон.

Герцог і герцогиня Кембриджські проводять більшу частину часу зі своїми дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї у квартирі 1A в Кенсінгтонському палаці або в Анмер-холі в Сандрінгемі, але в них також є менш відома третя королівська резиденція Там-на-Гар (Tam-na-Ghar) на території маєтку Балморал у Шотландії, повідомляє Hello.

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Про цей котедж практично немає інформації в ЗМІ, як і немає фотографій його інтер'єру. Відомо тільки, що він був подарунком принцу Вільяму від його прабабусі, королеви-матері, незадовго до її смерті у 2002 році. Будинок розташований недалеко від Біркхоллу, резиденції принца Чарльза і Камілли в маєтку Балморал, де вони відділилися разом після діагнозу коронавірусу принца Уельського в березні 2020 року.

За інформацією преси, котедж невеликий, за королівськими мірками, і в ньому всього три спальні. Кейт і Вільям проводили там час ще під час навчання в університеті Сен-Ендрюс. Своїм друзям пара розповідала, що тут вони пережили одні з найщасливіших своїх моментів.

[ + – ] Котедж Там-на-Гар у маєтку Балморал Фото: Соцсети

У цьому будинку герцоги Кембриджські зупинялися у 2019 році з усіма трьома дітьми під час літніх канікул у Шотландії. Не виключено, що зовсім недавно Кейт і Вільям знову приїжджали в цей котедж під час свого тижневого турне по Шотландії.

Маєток Балморал, площею понад 20 тисяч гектарів, включає в себе в цілому 150 будівель, у тому числі замок Балморал, де королева проводить свої щорічні літні канікули, і садовий котедж, який часто використовувався королевою Вікторією для сніданку і ведення щоденників.

На його території є також кілька котеджів, доступних для оренди, за винятком випадків, коли королівська сім'я перебуває в резиденції, у тому числі Colt Cottages, Connachat Cottage, Karim Cottage і Rhebreck Lodge.

Герцог і герцогиня Кембриджські провели майже всю пандемію коронавірусу у своєму другому будинку, Анмер Холі, у Норфолку, поки не повернулися в Лондон, щоб діти ходили в школу.

[ + – ] Анмер Холл Фото: Мальдивы

Триповерховий будинок розташований в маєтку Сандрінгем. Будівля 18-го століття була презентована парі як весільний подарунок від королеви у 2011 році, і Кейт з Вільямом використовували його в ролі своєї основної резиденції, коли принц служив пілотом у східно-англійській повітряній швидкій допомозі до 2017 року.

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