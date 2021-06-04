"Похоже, он уже разбился": британцы раскритиковали внешний вид беспилотного автобуса

В соцсетях и СМИ автобусы назвали "пугающими и неприветливыми".

Первые британские автономные автобусы выехал на улицы Кэмбриджа в Великобритании в рамках испытаний, которые продолжаются уже несколько дней, пишет Metro.

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Несмотря на инновационность транспортного средства, внимание привлекла не столько его автономность, сколько неоднозначный вид. Британские СМИ и блогеры раскритиковали автобус, отметив, что выглядит он "уродски".

"Разве это не напоминает вам об одном из тех насекомых с экзоскелетами, на которых так страшно смотреть? Или, может быть, разрушительного и злого Трансформера, которого легко назвать "Шаттл-трон"? И раскраска британского флага не особо помогает, не так ли?", – иронизируют сотрудники ресурса The Next Web.

"Похоже, он уже разбился", "Могли они выбрать менее "загруженную" покраску? Это автобус, а не дредноут Великой войны, который пытается избежать торпедирования подводных лодок", "Почему, ну почему все беспилотные автомобили строятся так, чтобы они выглядели как что-то, изрыгнутое десептиконами", "Похоже на злого покемона", "Подождите! Почему это выглядит так, будто он просто врезался головой в стену?", – недоумевают пользователи соцсетей.

Несмотря на необычный внешний вид, автобус может похвастаться серьезными техническими характеристиками. Полностью электрический Auto-Shuttle разработан инженерной фирмой Aurrigo. Он способен двигаться со скоростью 32 км/час на расстояние до 160 км на одной зарядке и перевозить 10 пассажиров за поездку.

Хоть автобусы и могут ехать без участия человека, операторы безопасности все равно будут за рулем, чтобы в случае непредвиденной ситуации взять управление в свои руки. Автономные автобусы будут ездить вместе с обычным движением, и их испытания начались с июня. Первые три шаттла доставляли пассажиров по маршруту длиной в 3 км из парка Медингли-Роуд до соседнего восточного кампуса Кембриджского университета.

СМИ называют инициативу по включению автономных технологий в систему общественного транспорта Великобритании "многообещающей", однако задаются вопросом, будут ли люди доверять такому транспортному средству, если оно выглядит настолько агрессивным и неприветливым.

В свою очередь Министерство транспорта недавно объявило, что использование ограниченных возможностей самостоятельного вождения будет разрешено на автомагистралях в конце этого года. Официальные лица подчеркнули, что вождение без помощи рук будет разрешено в транспортных средствах со специальной технологией удержания полосы движения на автомагистралях с медленным движением.

Тем временем в США разрабатывают автономные луноходы нового поколения. Они должны будут самостоятельно выполнять задания перед высадкой экипажей, передвигаться по пересеченной местности, выдерживать экстремальные температуры Луны, которые колеблются от -162 градусов Цельсия ночью до +138 градусов Цельсия днем.