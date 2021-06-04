"Схоже, він уже розбився": британці розкритикували зовнішній вигляд безпілотного автобуса

У соцмережах і ЗМІ автобуси назвали "страшними і непривітними".

Перші британські автономні автобуси виїхали на вулиці Кембриджа у Великобританії в рамках випробувань, які тривають вже кілька днів, пише Metro.

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Незважаючи на інноваційність транспортного засобу, увагу привернула не стільки його автономність, скільки неоднозначний вид. Британські ЗМІ та блогери розкритикували автобус, зазначивши, що виглядає він "потворно".

"Хіба це не нагадує вам одну з тих комах з екзоскелетами, на яких так страшно дивитися? Або, може, руйнівного і злого Трансформера, якого легко назвати "Шаттл-трон"? І розфарбування британського прапора не особливо допомагає, чи не так?", — іронізують співробітники ресурсу The Next Web.

"Схоже, він уже розбився", "Могли вони вибрати менш "завантажене" фарбування? Це автобус, а не дредноут Великої війни, який намагається уникнути торпедування підводних човнів", "Чому, ну чому всі безпілотні автомобілі будуються так, щоб вони виглядали як щось, вивергнуте десептиконами", "Схоже на злого покемона", "Зачекайте! Чому це виглядає так, ніби він просто врізався головою в стіну?" — дивуються користувачі соцмереж.

Незважаючи на незвичайний зовнішній вигляд, автобус може похвалитися серйозними технічними характеристиками. Повністю електричний Auto-Shuttle розроблений інженерною фірмою Aurrigo. Він здатний рухатися зі швидкістю 32 км/год на відстань до 160 км на одній зарядці й перевозити 10 пасажирів за поїздку.

Хоч автобуси і можуть їхати без участі людини, оператори безпеки все одно будуть за кермом, щоб у разі непередбаченої ситуації взяти управління в свої руки. Автономні автобуси їздитимуть разом зі звичайним рухом, і їхні випробування почалися з червня. Перші три шаттли доставляли пасажирів за маршрутом довжиною в 3 км з парку Медінглі-Роуд до сусіднього східного кампусу Кембриджського університету.

ЗМІ називають ініціативу щодо додавання автономних технологій в систему громадського транспорту Великобританії "великонадійною", однак задаються питанням, чи будуть люди довіряти такому транспортному засобу, якщо він виглядає настільки агресивним і непривітним.

Зі свого боку Міністерство транспорту нещодавно оголосило, що використання обмежених можливостей самостійного кермування буде дозволене на автомагістралях наприкінці цього року. Офіційні особи підкреслили, що кермування без допомоги рук буде дозволене в транспортних засобах зі спеціальною технологією утримання смуги руху на автомагістралях із повільним рухом.

Тим часом у США розробляють автономні місяцеходи нового покоління. Вони повинні будуть самостійно виконувати завдання перед висадкою екіпажів, пересуватися по пересіченій місцевості, витримувати екстремальні температури Місяця, які коливаються від -162 градусів Цельсія вночі до +138 градусів Цельсія вдень.