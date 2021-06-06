Королевский фотограф назвал лучший снимок, сделанный Кейт Миддлтон (фото)

Герцогиня увлекается фотографией с детства, и сейчас снимки ее детей и мужа, сделанные ею, часто становятся официальными кадрами Кенсингтонского дворца.

80-летний королевский фотограф Артур Эдвардс, который фотографирует британских монархов с 1977 года, рассказал, что восхищается мастерством Кейт Миддлтон, которая, по его мнению, отлично снимает, пишет Daily Mail.

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Он похвалил герцогиню Кэмбриджскую за навыки работы с камерой и назвал фото, за которое он готов был бы пойти на все. Эдвардс говорит о семейном снимке, сделанном Кейт в прошлом году. На нем ее супруг, принц Уильям, позирует в саду в Анмер Холле в Норфолке со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. При этом будущий король Великобритании выглядит радостно и непринужденно. Принц Луи сидит у отца на коленях, дочка – на плече, а старший сын, принц Джордж, стоит позади Уильяма и держится за веревки качели.

[ + – ] Принц Уильям с детьми, 2020 год Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Больше всего я люблю снимок, сделанный ею, – это Уильям и трое детей на качелях. Я бы убил, чтобы сделать этот снимок. Все улыбаются своей маме, и вы знаете, что только мать или отец могут получить этот снимок, и это абсолютный победитель. Шарлотта обнимает папу, ну знаешь, "папина дочка". Это прекрасная фотография, я так хвалил ее за это", – разоткровенничался Артур, выступая на подкасте ITV The Royal Rota.

По словам Эдвардса, он – большой поклонник фотографии Кейт, и она "очень быстрое это поняла". Он также похвалил проект герцогини Кэмбриджской, который она реализовала в прошлом году. Жена принца Уильяма сфотографировала переживших Холокост и их внуков. Прежде, чем сделать один из снимков, она около двух часов общалась с семьей, чтобы узнать о них поближе и через фото передать историю.

"Она красиво его зажгла и… это была просто прекрасная картина. И когда я сказал ей это, она ответила: "Что ж, мне нужно еще многому научиться", но я сказал: "Нет, вы проделали блестящую работу"", – добавил фотограф.

[ + – ] Артур Эдвардс снимает королевскую семью Великобритании с 1977 года Фото: Arthur Edwards/Twitter

Он подчеркнул, что снимки, которые делает Кейт, красиво скомпонованы, отлично освещены и выполнены на высоком уровне.

"Сейчас я в некотором роде ее фанат – фанат не только фотографии, но и того, как она справилась с этой ролью!".

Артур Эдвардс часто публикует свои снимки в Twitter. Описывая себя, он отметил, что за время своей работы снял 7 королевских свадеб, 4 похорона и 8 королевских рождений.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям в объективе Артура Эдвардса

Что касается Кейт Миддлтон, то фотографией она увлекалась с детства, а ее первые работы, сделанные для семейного бизнеса Party Pieces, были опубликованы в 2008 году. С тех пор она усовершенствовала свои навыки. Практически все семейные снимки, а также фото детей и мужа герцогиня делала сама, и нередко эти кадры становились официальными фото Кенсингтонского дворца.

К 75-ой годовщине освобождения Освенцима в Лондоне состоялась выставка, подготовленная Фондом памяти жертв Холокоста и Королевским фотографическим обществом, патроном которого является Кейт, и на ней, среди прочих, были фото, сделанные герцогиней, о которых упоминалось выше. Она призналась, что поучаствовать в этом проекте было честью для нее.

[ + – ] Фото человека, пережившего Холокост, и его внуков, сделанное Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Напомним, недавно СМИ рассказали о тайном доме герцогов Кэмбриджских, который находится на территории королевской резиденции Балморал в Шотландии. Этот коттедж стал подарком Уильяму от королевы-матери почти 20 лет назад.