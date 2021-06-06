Королевский фотограф назвал лучший снимок, сделанный Кейт Миддлтон (фото)
Герцогиня увлекается фотографией с детства, и сейчас снимки ее детей и мужа, сделанные ею, часто становятся официальными кадрами Кенсингтонского дворца.
80-летний королевский фотограф Артур Эдвардс, который фотографирует британских монархов с 1977 года, рассказал, что восхищается мастерством Кейт Миддлтон, которая, по его мнению, отлично снимает, пишет Daily Mail.
Он похвалил герцогиню Кэмбриджскую за навыки работы с камерой и назвал фото, за которое он готов был бы пойти на все. Эдвардс говорит о семейном снимке, сделанном Кейт в прошлом году. На нем ее супруг, принц Уильям, позирует в саду в Анмер Холле в Норфолке со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. При этом будущий король Великобритании выглядит радостно и непринужденно. Принц Луи сидит у отца на коленях, дочка – на плече, а старший сын, принц Джордж, стоит позади Уильяма и держится за веревки качели.
"Больше всего я люблю снимок, сделанный ею, – это Уильям и трое детей на качелях. Я бы убил, чтобы сделать этот снимок. Все улыбаются своей маме, и вы знаете, что только мать или отец могут получить этот снимок, и это абсолютный победитель. Шарлотта обнимает папу, ну знаешь, "папина дочка". Это прекрасная фотография, я так хвалил ее за это", – разоткровенничался Артур, выступая на подкасте ITV The Royal Rota.
По словам Эдвардса, он – большой поклонник фотографии Кейт, и она "очень быстрое это поняла". Он также похвалил проект герцогини Кэмбриджской, который она реализовала в прошлом году. Жена принца Уильяма сфотографировала переживших Холокост и их внуков. Прежде, чем сделать один из снимков, она около двух часов общалась с семьей, чтобы узнать о них поближе и через фото передать историю.
"Она красиво его зажгла и… это была просто прекрасная картина. И когда я сказал ей это, она ответила: "Что ж, мне нужно еще многому научиться", но я сказал: "Нет, вы проделали блестящую работу"", – добавил фотограф.
Он подчеркнул, что снимки, которые делает Кейт, красиво скомпонованы, отлично освещены и выполнены на высоком уровне.
"Сейчас я в некотором роде ее фанат – фанат не только фотографии, но и того, как она справилась с этой ролью!".
Артур Эдвардс часто публикует свои снимки в Twitter. Описывая себя, он отметил, что за время своей работы снял 7 королевских свадеб, 4 похорона и 8 королевских рождений.
Что касается Кейт Миддлтон, то фотографией она увлекалась с детства, а ее первые работы, сделанные для семейного бизнеса Party Pieces, были опубликованы в 2008 году. С тех пор она усовершенствовала свои навыки. Практически все семейные снимки, а также фото детей и мужа герцогиня делала сама, и нередко эти кадры становились официальными фото Кенсингтонского дворца.
К 75-ой годовщине освобождения Освенцима в Лондоне состоялась выставка, подготовленная Фондом памяти жертв Холокоста и Королевским фотографическим обществом, патроном которого является Кейт, и на ней, среди прочих, были фото, сделанные герцогиней, о которых упоминалось выше. Она призналась, что поучаствовать в этом проекте было честью для нее.
Напомним, недавно СМИ рассказали о тайном доме герцогов Кэмбриджских, который находится на территории королевской резиденции Балморал в Шотландии. Этот коттедж стал подарком Уильяму от королевы-матери почти 20 лет назад.