Королівський фотограф назвав найкращий знімок, зроблений Кейт Міддлтон (фото)

Герцогиня захоплюється фотографією з дитинства, і зараз знімки її дітей і чоловіка, зроблені нею, часто стають офіційними кадрами Кенсингтонського палацу.

80-річний королівський фотограф Артур Едвардс, який фотографує британських монархів з 1977 року, розповів, що захоплюється майстерністю Кейт Міддлтон, яка, на його думку, відмінно знімає, пише Daily Mail.

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Він похвалив герцогиню Кембриджську за навички роботи з камерою і назвав фото, заради якого він готовий був би піти на все. Едвардс говорить про сімейний знімок, зроблений Кейт минулого року. На ньому її чоловік, принц Вільям, позує в саду в Анмер Холі в Норфолку зі своїми дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі. При цьому майбутній король Великобританії виглядає радісно і невимушено. Принц Луї сидить у батька на колінах, дочка —– на плечі, а старший син, принц Джордж, стоїть позаду Вільяма і тримається за мотузки гойдалки.

[ + – ] Принц Вільям з дітьми, 2020 рік Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Найбільше я люблю знімок, зроблений нею, – це Вільям і троє дітей на гойдалках. Я б убив, щоб зробити цей знімок. Всі посміхаються своїй мамі, і ви знаєте, що тільки мати або батько можуть отримати цей знімок, і це абсолютний переможець. Шарлотта обіймає тата, ну знаєш, "татова донька". Це прекрасна фотографія, я так хвалив її за це ", – розговорився Артур, виступаючи на підкасті ITV The Royal Rota.

За словами Едвардса, він – великий шанувальник фотографії Кейт, і вона "дуже швидке це зрозуміла". Він також похвалив проект герцогині Кембриджської, який вона реалізувала в минулому році. Дружина принца Вільяма сфотографувала людей, які пережили Голокост, і їхніх онуків. Перш, ніж зробити один зі знімків, вона близько двох годин спілкувалася з сім'єю, щоб дізнатися про них ближче і через фото передати історію.

"Вона красиво його запалила і... це була просто прекрасна картина. І коли я сказав їй це, вона відповіла:" Що ж, мені потрібно ще багато чому навчитися", але я сказав:" Ні, ви проробили блискучу роботу "", – додав фотограф.

[ + – ] Артур Едвардс знімає королівську сім'ю Великобританії з 1977 року Фото: Arthur Edwards/Twitter

Він підкреслив, що знімки, які робить Кейт, красиво скомпоновані, відмінно освітлені і виконані на високому рівні.

"Зараз я в деякому сенсі її фанат – фанат не тільки фотографії, але й того, як вона впоралася з цією роллю!".

Артур Едвардс часто публікує свої знімки в Twitter. Описуючи себе, він зазначив, що за час своєї роботи зняв 7 королівських весіль, 4 похорони і 8 королівських народжень.

[ + – ] Принц Гаррі і принц Вільям в об'єктиві Артура Едвардса

Що стосується Кейт Міддлтон, то фотографією вона захоплювалася з дитинства, а її перші роботи, зроблені для сімейного бізнесу Party Pieces, були опубліковані в 2008 році. Відтоді вона удосконалила свої навички. Практично всі сімейні знімки, а також фото дітей і чоловіка герцогиня робила сама, і часто ці кадри ставали офіційними фото Кенсингтонського палацу.

До 75-х роковин звільнення Освенцима в Лондоні відбулася виставка, підготовлена Фондом пам'яті жертв Голокосту і Королівським фотографічним товариством, патроном якого є Кейт, і на ній, серед інших, були фото, зроблені герцогинею, про які згадувалося вище. Вона зізналася, що взяти участь у цьому проекті було честю для неї.

[ + – ] Фото людини, яка пережила Голокост, і його онуків, зроблене Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли про таємний будинок герцогів Кембриджських,розташований на території королівської резиденції Балморал в Шотландії. Цей котедж став подарунком Вільяму від королеви-матері майже 20 років тому.