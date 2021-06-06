Мяуканье кота из мема превратилось в международную симфонию. Украинка – среди музыкантов

Мелодию из вирусного видео подхватили музыканты по всему миру, и мяуканье рассерженного кота зазвучало совершенно по-новому.

Основатель электронной группы The Kiffness Дэвид Скотт из Кейптауна (ЮАР) еще в мае создал необычную композицию в паре с мяукающим котом, назвав ее Alugalug Cat, а в начале июня эта мелодия не просто приобрела новое звучание, но и объединила музыкантов со всего мира.

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На канале коллектива в YouTube появилась видеозапись, на которой Скотт положил на музыку мяуканье кота, а мелодию подхватили скрипачка Аманда Барбальо из Бразилии, укулелист Кристов Грон из Чехии, флейтистка Аксинья Хоменко из России, гитарист и барабанщик из Германии Бенджамин Гегель, а украинка Елена Андросова сыграла на вистле – свистковой продольной флейте.

"Это самая милая и самая спонтанная коллаба в жизни! Еще несколько дней назад я просто танцевала под крутяцкий трек Alugalug Cat, просто ради фана подыгрывала на вистле и просто поделилась этим в инста-сторис. А сегодня я стала частью международной коллаборации под руководством несравненного мастера юмора, музыки и котов The Kiffness! Обоги, я даже не могу передать словами свои эмоции!", – написала украинка на своей странице в Facebook, поделившись видео.

Впервые Скотт, который прославился тем, что создает электронные композиции с помощью грува, джаза и бодрящих хаус-звуков, опубликовал отрывок новой коллаборации с котом, ставшим интернет-мемов из-за издаваемых звуков, пару недель назад, пообещав полный симпл 28 мая.

В клипе музыкант не просто добавил к кошачьим звукам электронные, но и написал короткую песню:

"Я – человек, а ты – кот.

Мы делаем музыку, и это факт.

Мне неприятно слышать, как ты кричишь от страха,

Но ты не волнуйся, ведь я тут".

[ + – ] С этого ролика и начался международный успех кота и группы The Kiffness

Видео стало вирусным и покорило соцсети, собрав миллионы просмотров, а музыканты из других стран решили подыграть Дэвиду и коту. В результате новый ролик всего за двое суток после публикации собрал уже почти 400 тысяч просмотров.

Сам Дэвид признавался, что он часто делал коллаборации с другими музыкантами, однако не ожидал, что именно трек с рассерженным котом будет иметь такой успех. Вдохновленный популярностью, он записал новое видео, героем которого теперь стал чихающий кот.

[ + – ] Новый трек The Kiffness с чихающим котом

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