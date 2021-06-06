Нявкання кота з мема перетворилося на міжнародну симфонію. Українка — серед музикантів

Мелодію з вірусного відео підхопили музиканти з усього світу, і нявкання розсердженого кота зазвучало зовсім по-новому.

Засновник електронної групи The Kiffness Девід Скотт з Кейптауна (ПАР) ще в травні створив незвичайну композицію в парі з нявкаючим котом, назвавши її Alugalug Cat, а на початку червня ця мелодія не просто набула нового звучання, а й об'єднала музикантів з усього світу.

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На каналі колективу в YouTube з'явився відеозапис, на якій Скотт поклав на музику нявкання кота, а мелодію підхопили скрипалька Аманда Барбалья з Бразилії, укулеліст Крістов Грон з Чехії, флейтистка Ксенія Хоменко з Росії, гітарист і барабанщик з Німеччини Бенджамін Гегель, а українка Олена Андросова зіграла на вістлі – свистковій поздовжній флейті.

"Це наймиліша і найспонтанніша коллаба в житті! Ще кілька днів тому я просто танцювала під крутяцкій трек Alugalug Cat, просто заради фану підігравала на вістлі і просто поділилася цим в інста-сторіс. А сьогодні я стала частиною міжнародної колаборації під керівництвом незрівнянного майстра гумору, музики і котів The Kiffness! Обоги, я навіть не можу передати словами свої емоції!", – написала українка на своїй сторінці в Facebook, поділившись відео.

Уперше Скотт, який прославився тим, що створює електронні композиції за допомогою грува, джазу і бадьорих хаус-звуків, опублікував уривок нової колаборації з котом, що став інтернет-мемом через звуки, котрі видавала тварина, пару тижнів тому, пообіцявши повний семпл 28 травня.

У кліпі музикант не просто додав до котячих звуків електронні, а й написав коротку пісню:

"Я – людина, а ти – кіт.

Ми робимо музику, і це факт.

Мені неприємно чути, як ти кричиш від страху,

Але ти не хвилюйся, адже я тут".

[ + – ] З цього ролика і почався міжнародний успіх кота і групи The Kiffness

Відео стало вірусним і підкорило соцмережі, зібравши мільйони переглядів, а музиканти з інших країн вирішили підіграти Девіду і коту. В результаті новий ролик усього за дві доби після публікації зібрав уже майже 400 тисяч переглядів.

Сам Девід зізнавався, що він часто робив колаборації з іншими музикантами, проте не очікував, що саме трек із розлюченим котом матиме такий успіх. Натхненний популярністю, він записав нове відео, героєм якого тепер став кіт, який чхає.

[ + – ] Новий трек The Kiffness із котом, який чхає

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