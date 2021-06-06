Нявкання кота з мема перетворилося на міжнародну симфонію. Українка — серед музикантів
Мелодію з вірусного відео підхопили музиканти з усього світу, і нявкання розсердженого кота зазвучало зовсім по-новому.
Засновник електронної групи The Kiffness Девід Скотт з Кейптауна (ПАР) ще в травні створив незвичайну композицію в парі з нявкаючим котом, назвавши її Alugalug Cat, а на початку червня ця мелодія не просто набула нового звучання, а й об'єднала музикантів з усього світу.
На каналі колективу в YouTube з'явився відеозапис, на якій Скотт поклав на музику нявкання кота, а мелодію підхопили скрипалька Аманда Барбалья з Бразилії, укулеліст Крістов Грон з Чехії, флейтистка Ксенія Хоменко з Росії, гітарист і барабанщик з Німеччини Бенджамін Гегель, а українка Олена Андросова зіграла на вістлі – свистковій поздовжній флейті.
"Це наймиліша і найспонтанніша коллаба в житті! Ще кілька днів тому я просто танцювала під крутяцкій трек Alugalug Cat, просто заради фану підігравала на вістлі і просто поділилася цим в інста-сторіс. А сьогодні я стала частиною міжнародної колаборації під керівництвом незрівнянного майстра гумору, музики і котів The Kiffness! Обоги, я навіть не можу передати словами свої емоції!", – написала українка на своїй сторінці в Facebook, поділившись відео.
Уперше Скотт, який прославився тим, що створює електронні композиції за допомогою грува, джазу і бадьорих хаус-звуків, опублікував уривок нової колаборації з котом, що став інтернет-мемом через звуки, котрі видавала тварина, пару тижнів тому, пообіцявши повний семпл 28 травня.
У кліпі музикант не просто додав до котячих звуків електронні, а й написав коротку пісню:
"Я – людина, а ти – кіт.
Ми робимо музику, і це факт.
Мені неприємно чути, як ти кричиш від страху,
Але ти не хвилюйся, адже я тут".
Відео стало вірусним і підкорило соцмережі, зібравши мільйони переглядів, а музиканти з інших країн вирішили підіграти Девіду і коту. В результаті новий ролик усього за дві доби після публікації зібрав уже майже 400 тисяч переглядів.
Сам Девід зізнавався, що він часто робив колаборації з іншими музикантами, проте не очікував, що саме трек із розлюченим котом матиме такий успіх. Натхненний популярністю, він записав нове відео, героєм якого тепер став кіт, який чхає.
Раніше ми розповідали про те, які породи кошенят підійдуть для початківців. Крім того, Фокус називав породи кішок, у яких собачі звички.