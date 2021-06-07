Убийство иранского режиссера: родители покойного признались еще в двух расправах

По словам отца семейства, он не жалеет о совершенном, поскольку все трое убитых были "морально коррумпированны".

Родители 47-летнего режиссера из Тегерана Бабака Хоррамдина, чье расчлененное тело было найдено 16 мая на окраине города в мусорном баке возле их дома, признались не только в его убийстве, но и рассказали о том, что подобным образом избавились 10 лет назад от своего зятя Фарамарза и 3 года тому – от дочери Арезу, сообщает иранское издание Tasnim.

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81-летний Акбар Хоррамдин и его 74-летняя жена Иран были арестованы еще три недели назад. Во время допроса полицией пара призналась, что убила Бабака, потому что он не был женат. А затем они рассказали и о двух других преступлениях.

"У меня нет угрызений совести ни за какие убийства. Те, кого я убил, были в высшей степени морально коррумпированы", – заявил Акбар Хоррамдин во время первой явки в суд.

Иран добавила, что расправу они планировали вместе:

"Мой муж сказал это, и я ответила: "Хорошо". Мне совсем не грустно. Я много страдала из-за них".

Полиция все еще расследует преступления, особенно с учетом новой полученной информации. Этой паре грозит до 10 лет тюрьмы за убийство своих детей, согласно иранским законам. Дело в том, что в стране более мягкое по сравнению с другими государствами наказание за расправу над детьми. Однако супруги могут получить пожизненное заключение, если они будут признаны виновными в убийстве своего зятя.

Бабак Хоррамдин, убитый родителями, с 2009 года жил и учился в Лондоне, но затем вернулся в Тегеран, где преподавал. В день убийства мама и папа добавили ему в еду снотворное, а когда он отключился, супруги убили его ножом, отнесли труп в ванную, где расчленили тело, сложили в чемодан и выбросили в мусорный бак.

[ + – ] Бабак Хоррамдин был убит и расчленен своими родителями из-за того, что не завел семью Фото: iranwire.com

После обнаружения тела полиция, придя в дом родителей, сразу же обнаружила доказательства преступления, однако пара поначалу отрицала свою причастность. Когда же отпираться больше не было смысла, старики во всем сознались. Тогда же они сообщили и о том, что убили зятя и дочь.

Правоохранители рассказали, что те были ликвидированы аналогичным способом. По словам начальника полиции Тегерана Хусейна Рахими, Фарамарза убили из-за жестокого обращения, а Арезу – из-за того, что она употребляла наркотики и приводила домой своих бойфрендов.

Пара утверждала, что и Фарамарз, и Арезу пропали без вести, предполагая, что они сбежали, чтобы жить за границей, и полиция так и не расследовала их исчезновения.

Следователи сейчас выясняют, пропали ли другие члены семьи при подозрительных обстоятельствах. У Акбара и Ирана есть еще двое детей – Афшин и Азар. Они оба живы.