Убивство іранського режисера: батьки покійного зізналися ще у двох розправах

За словами батька сімейства, він не шкодує про скоєне, оскільки всі троє убитих були "морально корумповані".

Батьки 47-річного режисера з Тегерана Бабака Хоррамдіна, чиє розчленоване тіло було знайдено 16 травня на околиці міста в сміттєвому баку біля їхнього будинку, зізналися не лише в його вбивстві, а й розповіли про те, що подібним чином позбулися 10 років тому від свого зятя Фарамарза і 3 роки тому — від дочки Арезу, повідомляє іранське видання Tasnim.

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81-річний Акбар Хоррамдін і його 74-річна дружина Іран були арештовані ще три тижні тому. Під час допиту поліцією пара зізналася, що вбила Бабака, тому що він не був одружений. А потім вони розповіли і про два інші злочини.

"У мене немає докорів сумління ні за які вбивства. Ті, кого я вбив, були у вищому рівні морально корумповані", — заявив Акбар Хоррамдін під час першої явки в суд.

Іран додала, що розправу вони планували разом:

"Мій чоловік сказав це, і я відповіла: "Добре". Мені зовсім не сумно. Я багато страждала через них".

Поліція все ще розслідує злочини, особливо з урахуванням нової отриманої інформації. Цій парі загрожує до 10 років в'язниці за вбивство своїх дітей, згідно з іранськими законами. Справа в тому, що в країні більш м'яке порівняно з іншими державами покарання за розправу над дітьми. Однак, подружжя може отримати довічне ув'язнення, якщо вони будуть визнані винними у вбивстві свого зятя.

Бабак Хоррамдін, убитий батьками, з 2009 року жив і навчався в Лондоні, але потім повернувся до Тегерана, де викладав. У день вбивства мама і тато додали йому в їжу снодійне, а коли він заснув, подружжя вбило його ножем, вони віднесли труп у ванну, де розчленували тіло, склали у валізу і викинули в сміттєвий бак.

[ + – ] Бабак Хоррамдін був убитий і розчленований своїми батьками через те, що не завів сім'ю Фото: iranwire.com

Після виявлення тіла поліція, прийшовши в будинок батьків, відразу ж виявила докази злочину, однак пара спочатку заперечувала свою причетність. Коли ж відпиратися більше не було сенсу, люди літнього віку в усьому зізналися. Тоді ж вони повідомили і про те, що вбили зятя і дочку.

Правоохоронці розповіли, що ті були ліквідовані аналогічним способом. За словами начальника поліції Тегерана Хусейна Рахімі, Фарамарза вбили через жорстоке поводження, а Арезу — через те, що вона вживала наркотики і приводила додому своїх бойфрендів.

Пара стверджувала, що і Фарамарз, і Арезу пропали безвісти, припускаючи, що вони втекли, щоб жити за кордоном, і поліція так і не розслідувала їх зникнення.

Слідчі наразі з'ясовують, чи зникли інші члени сім'ї за підозрілих обставин. В Акбара та Ірани є ще двоє дітей — Афшин і Азар. Вони обидва живі.