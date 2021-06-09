Рокеры Måneskin появились на обложке номера Vanity Fair, посвященного прайду

По мнению редактора глянца Симоне Маркетти, музыканты олицетворяют новое поколение, придерживающееся толерантности и прославляющее разнообразие.

Победители конкурса"Евровидение 2021", итальянская рок-группа Måneskin, украсила обложку нового номера журнала Vanity Fair Italia, который вышел сегодня, 9 июня.

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На главной странице глянца – Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Рагги и Итан Торкио, которые, по мнению главного редактора Симоне Маркетти, являются символом нового поколения, которое придерживается толерантности и прославляет разнообразие.

"Мы хотели, чтобы этот выпуск заполнил пробелы в рассказе о том, кто мы есть, о том, как мы живем, о том, насколько лучше мы можем стать", – отметил он.

Над образами музыкантов для обложки поработал стилист группы Николо Цериони, который работал над внешним видом участников коллектива на "Евровидении". На фото вокалист Дамино в оранжево-черном костюме в клетку с фиолетовыми украшениями лежит на спине с высунутым языком, а гитарист Томас держит одну из его ног. Итан позирует в жакете с расстегнутой пуговицей, демонстрируя голый торс и жемчужные бусы, словно бросая вызов стереотипам.

Фото: Vanity Fair Italia

Виктория стоит на четвереньках и представляет собой модную львицу в обтягивающих брюках и красной рубашке с оранжевыми оборками на запястьях, а также в больших солнцезащитных очках.

"У меня всегда были очень сильные представления о том, какой я хочу быть. Я отказывалась от вещей, которые обычно определяются для ребенка, и вокруг меня смеялись за то, что я каталась на коньках, играла в футбол и не носила юбки. Я давала себе шанс быть тем, кем хотела. Я немного пострадала, но у меня хватило мужества выстоять", – рассказала Виктория.

Специальный выпуск журнала, обложку которого украсили музыканты, посвящен прайду, и в нем много историй людей, которые бросили вызов обществу ради того, чтобы быть самими собой.

Так, галерея историй начинается с рассказа 34-летнего канадского актера Эллиота Пейджа. Он поведал о своем переходном пути, превращении из женщины в мужчину, которым он всегда себя ощущал, и испытаниях на этой дороге. Еще одна героиня – Кристина Сарра, которая прославилась в социальных сетях благодаря профилю Mamma без инструкций, ежедневному отчету о своей жизни с тремя детьми, один из которых, Эмануэле, страдает редким и дегенеративным генетическим заболеванием. Она рассказывает о восприятии обществом человека с инвалидностью.

Напомним, Давид Дамиано, празднуя победу на "Евровидении", порвал штаны. Солисту группы пришлось сдавать тест на наркотики, поскольку его заподозрили в неадекватности во время объявления результатов конкурса.