Рокери Måneskin з'явилися на обкладинці номера Vanity Fair, присвяченого прайду

На думку редактора глянцю Сімоне Маркетті, музиканти уособлюють нове покоління, яке дотримується толерантності й прославляє різноманітність.

Переможці конкурсу "Євробачення 2021", італійська рок-група Måneskin, прикрасила обкладинку нового номера журналу Vanity Fair Italia, який вийшов сьогодні, 9 червня.

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На головній сторінці глянцю — Дамʼяно Давід, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі й Ітан Торкіо, які, на думку головного редактора Сімоне Маркетті, є символом нового покоління, яке дотримується толерантності й прославляє різноманітність.

"Ми хотіли, щоб цей випуск заповнив прогалини в оповіданні про те, хто ми є, про те, як ми живемо, про те, наскільки краще ми можемо стати", — зазначив він.

Над образами музикантів для обкладинки попрацював стиліст групи Ніколо Церіоні, який працював над зовнішнім виглядом учасників колективу на "Євробаченні". На фото вокаліст Даміно в оранжево-чорному костюмі в клітинку з фіолетовими прикрасами лежить на спині з висунутим язиком, а гітарист Томас тримає одну з його ніг. Ітан позує в жакеті з розстебнутим ґудзиком, демонструючи голий торс і перлове намисто, немов кидаючи виклик стереотипам.

Фото: Vanity Fair Italia

Вікторія стоїть на колінах і являє собою модну левицю в обтислих брюках і червоній сорочці з помаранчевими оборками на запʼястях, а також у великих сонцезахисних окулярах.

"У мене завжди були дуже сильні уявлення про те, якою я хочу бути. Я відмовлялася від речей, які зазвичай призначаються для дитини, і довкола мене сміялися за те, що я каталася на ковзанах, грала в футбол і не носила спідниці. Я давала собі шанс бути тим, ким хотіла. Я трохи постраждала, але в мене вистачило мужності вистояти", — розповіла Вікторія.

Спеціальний випуск журналу, обкладинку якого прикрасили музиканти, присвячений прайду, і в ньому багато історій людей, які кинули виклик суспільству заради того, щоб бути самими собою.

Так, галерея історій починається з розповіді 34-річного канадського актора Еліота Пейджа. Він розповів про свій перехідний шлях, перетворення із жінки на чоловіка, яким він завжди себе відчував, і випробування на цій дорозі. Ще одна героїня — Крістіна Серра, яка прославилася в соціальних мережах завдяки профілю Mamma без інструкцій, щоденного звіту про своє життя з трьома дітьми, один з яких, Емануеле, який страждає рідкісним і дегенеративним генетичним захворюванням. Вона розповідає про сприйняття суспільством людини з інвалідністю.

Нагадаємо, Давід Дамʼяно, святкуючи перемогу на "Євробаченні", порвав штани. Солістові групи довелося здавати тест на наркотики, оскільки його запідозрили в неадекватності під час оголошення результатів конкурсу.