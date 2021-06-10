Принцесса Евгения впервые показала на видео своего сына с акулой в руках

9 июня 9-му правнуку королевы Елизаветы II исполнилось 4 месяца.

31-летняя принцесса Евгения по случаю Всемирного дня океанов поделилась в сториз своего аккаунта в Instagram записью, на которой ее 4-месячный сын Август держит в руках пушистую игрушечную акулу и агукает.

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"Сегодня Всемирный день океанов. День, чтобы поздравить наш великолепный океан и всех существ в нем. День, чтобы привлечь внимание к чему-то столь важному для всей нашей жизни… и день, чтобы прижаться к пушистым акулам", – подписала она видео.

Внучка королевы также сообщила о своей сегодняшней поездке на лондонскую выставку, объяснив, что она посетила Лес перемен в Сомерсет-Хаусе, на территории которого растут 400 деревьев.

"В центре этого великолепного леса находятся 17 глобальных целей @unitednations в качестве столпов. Сегодня мы праздновали цель 14: жизнь под водой во Всемирный день океанов. ⁣Я слышала, как некоторые невероятные люди делают замечательные вещи, чтобы защитить наши океаны и быть силой перемен для них и существ в нем. Спасибо @theglobalgoals за то, что собрали нас вместе, чтобы поговорить об океане, и за то, что рассказали мне о моей новой роли посла @bluemarinefoundation", – добавила принцесса.

Сын Евгении и ее мужа Джека Бруксбанка родился 9 февраля в больнице Портленда в Лондоне. С тех пор молодая мать часто публикует снимки с мальчиком, стараясь все же по возможности скрывать его лицо.

Ранее принцесса, которая всегда поддерживала близкие отношения со своим кузеном, принцем Гарри, поздравила его и Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. То же самое сделали королева и принц Чарльз.