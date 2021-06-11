Ким Чен Ын пригрозил 15-ю годами лагерей любителям K-pop

Поплатиться свободой можно не только за прослушивание "вражеской" музыки или просмотр фильмов, но и просто за использование слов из южнокорейского лексикона.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал южнокорейскую культуру "злокачественной опухолью" и пригрозил любому, кого поймают за прослушиванием музыки в стиле K-pop или просмотром дорам, командировкой в исправительно-трудовые лагеря лет эдак на 15, сообщает The New York Times.

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Южнокорейская музыка, телешоу и фильмы пользуются беспрецедентной популярностью во всем мире, в том числе и в тоталитарной Северной Корее, где культурная жизнь строго диктуется государством. С Юга на территорию страны фанаты давно уже тайно переправляют носители с видео и музыкой, минуя цензуру СМИ и Интернета.

В свою очередь Ким Чен Ын решил остановить такую культурную экспансию, побаиваясь, что она может заставить Северную Корею "рухнуть, как мокрая стена". Именно поэтому в последние месяцы государственные СМИ почти ежедневно подавляли распространение "антисоциалистического" влияния – особенно через южнокорейские фильмы, корейские драмы и музыкальные клипы в жанре K-pop. Северокорейский лидер приказал своему правительству пресечь культурное вторжение, которое, по его словам, портит "одежду, прически, речь и поведение" молодежи страны.

В связи с этим еще в декабре прошлого года КНДР и ввели новый закон, по которому любой, кого поймают за просмотром или хранением южнокорейских развлечений, может быть приговорен к 15 годам исправительно-трудового лагеря. Раньше максимальное наказание составляло пять лет каторжных работ. Те, кто переправляет контент в Северную Корею, могут столкнуться с еще более суровыми наказаниями, включая смертную казнь.

Людей, которые "говорят, пишут или поют в южнокорейском стиле", в соответствии с законом могут приговорить до двух лет каторжных работ.

Помимо этого, в Северной Корее все компьютеры, текстовые сообщения и ноутбуки отслеживаются на предмет использования южнокорейского сленга и слов. Семьи же тех, кто "имитирует марионеточный акцент" с Юга, могут понести серьезное наказания вплоть до изгнания из городов.

Миру стало известно о таких шагах северокорейских властей только сейчас благодаря проинформированным сотрудниками разведки, и внутренним документам, тайно вывезенным из Северной Кореи новостным сайтом Daily NK, базирующимся в Сеуле.

K-рop (кейпоп), или корейский поп, — музыкальный жанр, который стремительно набирает популярность во всем мире, а количество фанатов таких групп как BTS, Blackpink, K.A.R.D и других исчисляется сотнями миллионов. Он отличается яркими шоу, заводной музыкой и пропагандой свободы самовыражения и индивидуальности, чего в Северной Корее совершенно не приветствуют.

[ + – ] Группа BTS – одна из самых ярких представителей кейпоп-культуры

Напомним, недавно Ким Чен Ын удивил СМИ своим появлением на публике, поскольку выглядит существенно похудевшим.