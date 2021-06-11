Кім Чен Ин пригрозив 15-ма роками таборів любителям K-pop

Поплатитися свободою можна не тільки за прослуховування "ворожої" музики або перегляд фільмів, а й просто за використання слів з південнокорейського лексикону.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав південнокорейську культуру "злоякісною пухлиною" і пригрозив кожному, кого піймають за прослуховуванням музики в стилі K-pop або переглядом дорами, відрядженням у виправно-трудові табори років так на 15, повідомляє The New York Times.

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Південнокорейська музика, телешоу та фільми користуються безпрецедентною популярністю у всьому світі, зокрема і в тоталітарній Північній Кореї, де культурне життя суворо диктується державою. З Півдня на територію країни фанати давно вже таємно переправляють носії з відео і музикою, минаючи цензуру ЗМІ та Інтернету.

Зі свого боку Кім Чен Ин вирішив зупинити таку культурну експансію, побоюючись, що вона може змусити Північну Корею "впасти, як мокра стіна". Саме тому в останні місяці державні ЗМІ майже щодня придушували поширення "антисоціалістичного" впливу — особливо через південнокорейські фільми, корейські драми і музичні кліпи в жанрі K-pop. Північнокорейський лідер наказав своєму уряду припинити культурне вторгнення, яке, за його словами, псує "одяг, зачіски, мову та поведінку" молоді країни.

Через цим ще в грудні минулого року КНДР і ввели новий закон, за яким будь-хто, кого піймають за переглядом або зберіганням південнокорейських розваг, може бути засуджений до 15 років виправно-трудового табору. Раніше максимальне покарання складало п'ять років каторжних робіт. Ті, хто переправляє контент в Північну Корею, можуть зіткнутися з ще суворішими покараннями, включаючи смертну кару.

Людей, які "говорять, пишуть або співають в південнокорейському стилі", відповідно до закону можуть засудити до двох років каторжних робіт.

Крім цього, в Північній Кореї все комп'ютери, текстові повідомлення і ноутбуки відслідковуються на предмет використання південнокорейського сленгу і слів. Сім'ї ж тих, хто "імітує маріонетковий акцент" з Півдня, можуть понести серйозне покарання аж до вигнання з міст.

Світу стало відомо про такі кроки північнокорейської влади тільки зараз завдяки поінформованим співробітниками розвідки, і внутрішнім документам, таємно вивезеним з Північної Кореї новинним сайтом Daily NK, що базуються в Сеулі.

K-рop (кейпоп), або корейський поп, — музичний жанр, який стрімко набирає популярність у всьому світі, а кількість фанатів таких груп як BTS, Blackpink, KARD і інших обчислюється сотнями мільйонів. Він відрізняється яскравими шоу, заводною музикою і пропагандою свободи самовираження й індивідуальності, чого в Північній Кореї абсолютно не вітають.

[ + – ] Група BTS — одна з найяскравіших представників кейпоп-культури

Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин здивував ЗМІ своєю появою на публіці, оскільки виглядає істотно схудлим.