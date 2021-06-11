IMDb обнулил негативные оценки сериала "Анна Болейн" и поднял его рейтинг до 6,9

Из 215 зрителей, оставивших комментарии на ресурсе, 182 человека поставили сериалу 1 звезду из 10.

Известный ресурс Internet Movie Database (IMDb), на котором собрана информация о нескольких миллионах фильмов и сериалов, внезапно повысил рейтинг мини-сериала "Анна Болейн" с чернокожей Джоди Тернер-Смит в роли королевы.

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Оценка сериала выросла с 1,1 до 6,9 баллов из девяти, как видно на сайте.

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Однако самое интересное состоит в том, что из 215 человек, оставивших отзывы о трехсерийном фильме, 182 человека поставили только 1 звезду, 2 звезды – 4 зрителя, 3 звезды – 2 зрителя, 5 звезд – 1 человек, 6 звезд – 3 человека, остальные цифры – от 0 до 1. Наивысшую оценку сериалу поставили 11 телезрителей.

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Скандал вокруг очередной экранизации последних месяцев жизни второй жены короля Генриха VIII Тюдора и матери второй правящей королевы Англии, Елизаветы I Английской, разгорелся еще на этапе кастинга актеров, когда стало известно, что на главную роль утверждена темнокожая актриса.

Когда же сериал вышел на британском Chаnnel 5, зрители хлынули в Сеть изливать негодование, а СМИ назвали этот проект одним из самых провальных. Многие обвинили создателей мини-фильма в исторической недостоверности, перекручивании фактов, ну и само собой, в выборе актрисы на ключевую роль в картине.

Сама Джоди Тейлор-Смит заявила позже, что не удивлена такой реакции зрителей.