IMDb обнулив негативні оцінки серіалу "Анна Болейн" і підняв його рейтинг до 6,9

З 215 глядачів, які залишили коментарі на ресурсі, 182 людини поставили серіалу 1 зірку з 10.

Відомий ресурс Internet Movie Database (IMDb), на якому зібрана інформація про кілька мільйонів фільмів і серіалів, раптово підвищив рейтинг міні-серіалу "Анна Болейн" із чорношкірою Джоді Тернер-Сміт у ролі королеви.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Оцінка серіалу виросла з 1,1 до 6,9 балів із дев'яти, як видно на сайті.

[ + – ] Рейтинг серіалу 9 червня 2021 [ + – ] Рейтинг серіалу 11 червня 2021

Однак найцікавіше полягає в тому, що з 215 осіб, які залишили відгуки про трисерійний фільм, 182 людини поставили тільки 1 зірку, 2 зірки — 4 глядачі, 3 зірки — 2 глядачі, 5 зірок — 1 людина, 6 зірок — 3 людини, інші цифри — від 0 до 1. Найвищу оцінку серіалу поставили 11 телеглядачів.

[ + – ] Більше 90% коментаторів поставили серіалу 1 зірку

Скандал довкола чергової екранізації останніх місяців життя другої дружини короля Генріха VIII Тюдора і матері другої урядущої королеви Англії, Єлизавети I Англійської, розгорівся ще на етапі кастингу акторів, коли стало відомо, що на головну роль затверджена темношкіра акторка.

Коли ж серіал вийшов на британському Chаnnel 5, глядачі хлинули в мережу виливати обурення, а ЗМІ назвали цей проект одним із найбільш провальних. Більшість звинуватили творців міні-фільму в історичній недостовірності, перекручуванні фактів, ну і саме собою, у виборі акторки на ключову роль в картині.

Сама Джоді Тейлор-Сміт заявила пізніше, що не здивована такою реакцією глядачів.