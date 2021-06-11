Кейт Миддлтон в платье за $1590 появилась перед школьниками вместе с первой леди США (видео)

Герцогиня Кэмбриджская и Джилл Байден много говорили о важности образования и защите прав женщин.

39-летняя герцогиня Кэмбриджская вместе с первой леди США Джилл Байден посетила школу в Корнуолле, сообщает Daily Mail.

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Кейт появилась перед камерами в элегантном шелковом платье-миди от Alexander McQueen за $1590 и с сумочкой LK Bennett pf $318, а такжеи туфлях в тон. В свою очередь супруга американского президента была в белом платье и розовом жакете Lagence Fashion.

Когда обе женщины зашли в класс, дети встретили их тишиной.

"Они до смерти напуганы", – пошутила миссис Байден, а Кейт, отметила, что это – "самый тихий класс", в котором она когда-либо была.

Это не первое мероприятие с участием Кейт и Джилл в рамках саммита G7, который сейчас проходит на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Сегодня днем ​​они встречались с детьми в Академии Коннора Даунса недалеко от Кемборна. Кроме того, герцогиня созвала круглый стол с британскими экспертами в области образования. На нем обсуждалось расширение прав и возможностей женщин, детей и раннее образование.

Как отмечают СМИ, жена принца Уильяма сейчас находится в центре дипломатической миссии Великобритании, направленной на то, чтобы добиться расположения США, поскольку Борис Джонсон этим летом настаивает на заключении быстрой сделки о свободной торговле с Джо Байденом, а также на коридоре для поездок без карантина.

Вечером 11 июня Кейт Миддлтон вместе с мужем посетит прием лидеров G7 в Eden Project, который устраивают королева и принц Чарльз. Это будет первый раз, когда герцог и герцогиня Кембриджские посетят официальные мероприятия саммита G7, что станет еще одной вехой в их продвижении в качестве старших членов королевской семьи.