Кейт Міддлтон у сукні за $1 590 з'явилася перед школярами разом із першою леді США (відео)

Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден багато говорили про важливість освіти та захисту прав жінок.

39-річна герцогиня Кембриджська разом із першою леді США Джилл Байден відвідала школу в графстві Корнуолл, повідомляє Daily Mail.

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Кейт зʼявилася перед камерами в елегантній шовковій сукні-міді від Alexander McQueen за $1 590 й із сумочкою LK Bennett pf $318, а також туфлями в тон. Зі свого боку дружина американського президента була в білій сукні та рожевому жакеті Lagence Fashion.

Коли обидві жінки зайшли в клас, діти зустріли їх тишею.

"Вони до смерті налякані", — пожартувала місіс Байден, а Кейт, зазначила, що це — "найтихіший клас", в якому вона коли-небудь була.

Це не перший захід за участю Кейт і Джилл у рамках саміту G7, який зараз проходить на курорті Карбас-Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії. Сьогодні вдень вони зустрічалися з дітьми в Академії Коннора Даунса недалеко від Кемборна. Крім того, герцогиня скликала круглий стіл із британськими експертами в галузі освіти. На ньому обговорювалося розширення прав і можливостей жінок, дітей і рання освіта.

Як зазначають ЗМІ, дружина принца Вільяма зараз знаходиться в центрі дипломатичної місії Великобританії, спрямованої на те, щоб домогтися розташування США, оскільки Борис Джонсон цього літа наполягає на укладенні швидкої угоди про вільну торгівлю з Джо Байденом, а також на коридорі для поїздок без карантину.

Увечері 11 червня Кейт Міддлтон разом із чоловіком відвідає прийом лідерів G7 в Eden Project, який влаштовують королева і принц Чарльз. Це буде перший раз, коли герцог і герцогиня Кембриджські відвідають офіційні заходи саміту G7, що стане ще однією віхою в їхньому просуванні як старших членів королівської сімʼї.