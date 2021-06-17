Звезда "50 оттенков серого" сыграет главную роль в новой экранизации романа Джейн Остин

Создатели обещают, что новая экранизация знаменитого романа будет "остроумной и современной". Точная дата премьеры не называется, известно лишь, что она планируется на 2022 год.

Стриминговый сервис Netflix представил на своей странице в социальной сети Instagram первые кадры новой экранизации романа писательницы Джейн Остин "Доводы рассудка", работа над которой сейчас в самом разгаре.

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Главную роль в фильме сыграет звезда фильма "50 оттенков серого" 31-летняя Дакота Джонсон. Она воплотит на экране образ 27-летней Энн Эллиот, девушки, чья семья оказалась на пороге разорения, хотя несколько лет назад она отклонила предложение Фредерика Вентворта из-за того, что тот беден, однако не переставала его любить.

[ + – ] Дакота Джонсон в роли Энн Эллиот Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Прошло несколько лет, и положение последнего кардинально изменилось: теперь он состоятельный молодой человек, имеющий высокое воинское звание.

[ + – ] Фредерика Вентворта сыграет Космо Джарвис Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Вентворта сыграет Космо Джарвис, а Генри Голдинг исполнит роль кузена главной героини.

[ + – ] Генри Голдинг Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Режиссером картины стала известный театральный британский режиссер Кэрри Крэкнелл, "Доводы рассудка" для которой будут дебютом в кино. Она вместе с компанией Netflix надеется придать роману "современность и остроумность", при этом не нарушая основную канву повествования.

Произведение Джейн Остин, по которому снимают фильм, было опубликовано в 1817 году уже после смерти писательницы. В последний раз его экранизировали в 2007 году. Режиссером фильма выступил Адриан Шерголд, а главные роли достались Салли Хокинс и Руперту Пенри-Джонсу.

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