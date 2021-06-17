Зірка "50 відтінків сірого" зіграє головну роль у новій екранізації роману Джейн Остін
Творці обіцяють, що нова екранізація знаменитого роману буде "дотепною і сучасною". Точна дата прем'єри не називається, відомо лише, що вона планується на 2022 рік.
Стримінговий сервіс Netflix представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram перші кадри нової екранізації роману письменниці Джейн Остін "Доводи розуму", робота над якою наразі в самому розпалі.
Головну роль у фільмі зіграє зірка фільму "50 відтінків сірого" 31-річна Дакота Джонсон. Вона втілить на екрані образ 27-річної Енн Елліот, дівчини, чия сімʼя опинилася на порозі розорення, хоча кілька років тому вона відхилила пропозицію Фредеріка Вентворта через те, що той бідний, проте не переставала його любити.
Минуло кілька років, і положення останнього кардинально змінилося: тепер він заможний молодий чоловік, котрий має високе військове звання.
Вентворта зіграє Космо Джарвіс, а Генрі Голдінг виконає роль кузена головної героїні.
Режисером картини стала відома театральна британська режисерка Керрі Крекнелл, "Доводи розуму" для якої будуть дебютом у кіно. Вона разом з компанією Netflix сподівається надати роману "сучасності й оригінальності", при цьому не порушуючи основну канву розповіді.
Твір Джейн Остін, за яким знімають фільм, було опубліковано в 1817 році вже після смерті письменниці. Востаннє його екранізували у 2007 році. Режисером фільму був Адріан Шерголд, а головні ролі дісталися Саллі Гокінс і Руперту Пенрі-Джонсу.
Раніше Netflix опублікував перший тизер другого сезону фентезі-саги "Відьмак", у якій мова піде про події, що сталися за 1200 років до тих, які були показані в першому.