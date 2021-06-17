Зірка "50 відтінків сірого" зіграє головну роль у новій екранізації роману Джейн Остін

Творці обіцяють, що нова екранізація знаменитого роману буде "дотепною і сучасною". Точна дата прем'єри не називається, відомо лише, що вона планується на 2022 рік.

Стримінговий сервіс Netflix представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram перші кадри нової екранізації роману письменниці Джейн Остін "Доводи розуму", робота над якою наразі в самому розпалі.

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Головну роль у фільмі зіграє зірка фільму "50 відтінків сірого" 31-річна Дакота Джонсон. Вона втілить на екрані образ 27-річної Енн Елліот, дівчини, чия сімʼя опинилася на порозі розорення, хоча кілька років тому вона відхилила пропозицію Фредеріка Вентворта через те, що той бідний, проте не переставала його любити.

[ + – ] Дакота Джонсон в ролі Енн Елліот Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Минуло кілька років, і положення останнього кардинально змінилося: тепер він заможний молодий чоловік, котрий має високе військове звання.

[ + – ] Фредеріка Вентворта зіграє Космо Джарвіс Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Вентворта зіграє Космо Джарвіс, а Генрі Голдінг виконає роль кузена головної героїні.

[ + – ] Генрі Голдінг Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Режисером картини стала відома театральна британська режисерка Керрі Крекнелл, "Доводи розуму" для якої будуть дебютом у кіно. Вона разом з компанією Netflix сподівається надати роману "сучасності й оригінальності", при цьому не порушуючи основну канву розповіді.

Твір Джейн Остін, за яким знімають фільм, було опубліковано в 1817 році вже після смерті письменниці. Востаннє його екранізували у 2007 році. Режисером фільму був Адріан Шерголд, а головні ролі дісталися Саллі Гокінс і Руперту Пенрі-Джонсу.

Раніше Netflix опублікував перший тизер другого сезону фентезі-саги "Відьмак", у якій мова піде про події, що сталися за 1200 років до тих, які були показані в першому.