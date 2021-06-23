Меган Маркл и принц Гарри зарегистрировали домены на имя дочери еще до ее рождения, – СМИ

По мнению некоторых СМИ, супруги определились с именем для дочери еще задолго до беседы с королевой, хотя вопрос, был ли разговор и разрешение на использование детского прозвища монарха, до сих пор остается открытым.

Принц Гарри и Меган Марк купили интернет-домен LilibetDiana.com 4 июня, в день рождения дочери, а LiliDiana.com был зарегистрирован еще 31 мая, сообщает Telegraph.

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Это, по мнению СМИ, говорит о том, что пара решила воспользоваться именем, которое, между прочим, является очень личным для королевы Великобритании, еще до появления ребенка.

Представитель герцогов Сассекских поспешил оправдать супругов:

"Как это часто бывает с публичными лицами, значительное количество доменов с любыми потенциальными именами, которые рассматривались, были куплены их командой для защиты от использования имени, когда оно было позже выбраны и опубликованы".

На данный момент оба сайта еще не активны. Однако выходку Гарри и Меган уже раскритиковали приближенные к британскому монарху лица.

"Тот факт, что они зарегистрировали его до того, как было объявлено имя, как правило, указывает на то, что они приняли решение и, вероятно, сказали королеве только после того, как приняли решение", – заявил королевский эксперт Фил Дампир.

Ранее сообщалось, что Гарри якобы звонил своей венценосной бабушке за несколько дней до рождения второго ребенка, чтобы получить ее разрешение назвать свою дочь Лилибет. Однако через несколько дней после появления Лили в Букингемском дворце заявили, что 95-летнего монарха «ни разу не спросили».

"Источник во дворце сообщил BBC, что Меган и Гарри не спрашивали королеву разрешения на использование ее детского прозвища", – утверждал королевский корреспондент BBC Джонни Даймон в начале июня.

Фото: Скриншот

В свою очередь юристы герцогов Сассекских уже обвинили ВВС во лжи и пригрозили судом.

Напомним, Лилибет Диана, второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл, была названа в честь королевы Елизаветы II и своей бабушки, принцессы Дианы. О ее рождении пара сообщила 2 дня спустя, 6 июня.