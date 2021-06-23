Меган Маркл і принц Гаррі зареєстрували домени на ім'я дочки ще до її народження, — ЗМІ

На думку деяких ЗМІ, чоловік і жінка визначилися з ім'ям для дочки ще задовго до бесіди з королевою, хоча питання, яка була розмова і дозвіл на використання дитячого прізвиська монарха, досі залишається відкритим.

Принц Гаррі і Меган Марк купили інтернет-домен LilibetDiana.com 4 червня, в день народження дочки, а LiliDiana.com був зареєстрований ще 31 травня, повідомляє Telegraph.

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Це, на думку ЗМІ, говорить про те, що пара вирішила скористатися імʼям, яке, між іншим, є дуже особистим для королеви Великобританії, ще до появи дитини.

Представник герцогів Сассекських поспішив виправдати подружжя:

"Як це часто буває з публічними особами, значна кількість доменів з будь-якими потенційними іменами, які розглядалися, були куплені їх командою для захисту від використання імені, коли воно було пізніше обрані і опубліковані".

Зараз обидва сайти ще не активні. Однак витівку Гаррі і Меган вже розкритикували наближені до британського монарха особи.

"Той факт, що вони зареєстрували його до того, як було оголошено імʼя, як правило, вказує на те, що вони прийняли рішення і, ймовірно, сказали королеві тільки після того, як прийняли рішення", — заявив королівський експерт Філ Дампір.

Раніше повідомлялося, що Гаррі нібито телефонував своїй вінценосній бабусі за кілька днів до народження другої дитини, щоб отримати її дозвіл назвати свою дочку Лілібет. Однак через кілька днів після появи Лілі в Букінгемському палаці заявили, що 95-річного монарха "жодного разу не запитали".

"Джерело в палаці повідомило BBC, що Меган і Гаррі не питали королеву дозволу на використання її дитячого прізвиська", — стверджував королівський кореспондент BBC Джонні Даймон на початку червня.

Фото: Скриншот

Зі свого боку юристи герцогів Сассекських вже звинуватили ВВС у брехні і пригрозили судом.

Нагадаємо, Лілібет Діана, друга дитина принца Гаррі і Меган Маркл, була названа на честь королеви Єлизавети II і своєї бабусі, принцеси Діани. Про її народження пара повідомила 2 дні потому, 6 червня.