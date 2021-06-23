Королевский кэжуал: Кейт Мидллтон появилась перед школьниками в джинсах и блейзере

Герцогиня выглядела стильно и элегантно, нарядившись в максимально простые вещи.

39-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала, что с одинаковым достоинством может носить как роскошные вечерние наряды, так и повседневную одежду, появившись в Музее естественной истории в Южном Кенсингтоне, патроном которого является с 2013 года.

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Она не только встретилась с детьми в Саду дикой природы на свежем воздухе, но поучаствовала с ними в создании пауков из подручных материалов, рассказывании историй, а также привезла с собой мед, собранный на пасеке своего загородного дома Анмер Холл. Жена наследника британского престола поговорила с учениками школы Святой Марии Ангелов о важности этих насекомых, отметив, что тех в стране существует 350 видов.

Кстати, в свое время Кейт преподнесла брату Джеймсу 1000 пчел в качестве подарка на день рождения, когда ему исполнилось 24 года.

На встрече со школьниками герцогиня выглядела максимально просто и элегантно. На ней были светлые укороченные джинсы & Other Stories, кроссовки Veja, простой белый топ и розовый блейзер Chloe. На фотографиях и видео, опубликованных на страницах герцогов Кэмбриджских в соцсетях, на шее Кейт можно заметить медальон с инициалами всех ее детей.

В рамках своей многолетней работы по развитию детей в раннем возрасте жена будущего короля Великобритании считает, что времяпрепровождение на свежем воздухе играет ключевую роль в будущем здоровье и счастье малышей. Так, еще в 2019 году она помогла создать сад "Назад к природе" для Цветочного шоу в Челси, и ранее Миддлтон признавалась, что чувствует себя счастливой, когда проводит время со своей семьей на природе в сельской местности.

Проект "Городская природа", о котором герцогиня во время своего приезда успела поговорить с руководством музея, предполагает, что его территория в два гектара будет преобразована в глобально значимый городской природный эпицентр с классными комнатами на открытом воздухе, "живой лабораторией" и защищенным от непогоды слепком знаменитого диплодока Диппи.

Около двух недель назад Кейт вместе с первой леди США Джилл Байден посетила школу в Корнуолле, где также поразила всех своим внешним видом.