Королівський кежуал: Кейт Мідллтон з'явилася перед школярами в джинсах і блейзері

Герцогиня виглядала стильно й елегантно, вбравшись у максимально прості речі.

39-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон учергове продемонструвала, що з однаковою гідністю може носити як розкішні вечірні вбрання, так і повсякденний одяг, зʼявившись в Музеї природної історії в Південному Кенсінгтоні, патроном якого є з 2013 року.

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Вона не тільки зустрілася з дітьми в Саду дикої природи на свіжому повітрі, але взяла участь з ними у створенні павуків з підручних матеріалів, розповіданні історій, а також привезла з собою мед, зібраний на пасіці свого заміського будинку Анмер Холл. Дружина спадкоємця британського престолу поговорила з учнями школи Святої Марії Ангелів про важливість цих комах, зазначивши, що тих в країні існує 350 видів.

До речі, свого часу Кейт піднесла братові Джеймсу 1000 бджіл в якості подарунка на день народження, коли йому виповнилося 24 роки.

На зустрічі зі школярами герцогиня виглядала максимально просто і елегантно. На ній були світлі укорочені джинси & Other Stories, кросівки Veja, простий білий топ і рожевий блейзер Chloe. На фотографіях і відео, опублікованих на сторінках герцогів Кембриджського у соцмережах, на шиї Кейт можна помітити медальйон з ініціалами всіх її дітей.

У межах своєї багаторічної роботи з розвитку дітей в ранньому віці дружина майбутнього короля Великобританії вважає, що проведення часу на свіжому повітрі грає ключову роль в майбутньому здоровʼя і щастя дітей. Так, ще у 2019 році вона допомогла створити сад "Назад до природи" для Квіткового шоу в Челсі, і раніше Міддлтон зізнавалася, що відчуває себе щасливою, коли проводить час зі своєю сімʼєю на природі в сільській місцевості.

Проект "Міська природа", про який герцогиня під час свого приїзду встигла поговорити з керівництвом музею, передбачає, що його територія в два гектари буде перетворена в глобально значний міський природний епіцентр з класними кімнатами на відкритому повітрі, "живою лабораторією" і захищеним від негоди зліпком знаменитого диплодока Діппе.

Близько двох тижнів тому Кейт разом з першою леді США Джилл Байден відвідала школу в графстві Корнуолл, де також вразила всіх своїм зовнішнім виглядом.