Лето на лице: 10 лучших масок из ягод для здоровой и сияющей кожи

Маски из свежих ягод помогут привести кожу лица в порядок и вернуть ей свежесть и красоту.

Лето – пора свежих ягод, фруктов и овощей, а еще – время, когда мы можем подарить своему лицу и телу максимальное количество природных витаминов для здоровья и красоты. Фокус предлагает рецепты натуральных масок для лица на основе ягод, которые придадут коже блеск и сияние, а также помогут решить проблемы с шелушением и пигментацией.

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Правила нанесения и снятия маски из ягод

Прежде, чем делать маску, следует помнить несколько простых правил.

Перед тем, как нанести маску на лицо, лучше его распарить с помощью паровой ванны (если нет противопоказаний), а затем кожу очистить скрабом. Так эффект от процедуры будет куда лучше.

[ + – ] Перед нанесением маски лицо лучше распарить с помощью паровой ванны Фото: beOrganic.by

Маску наносите на кожу тонким слоем, легкими массирующими движениями. На лице ее следует держать 10-15, максимум 20 минут. Чтобы усилить питательный эффект от маски, через пять минут после ее нанесения можно накрыть лицо махровым полотенцем, смоченным в горячей воде и отжатым.

Маску смывайте водой или травяным отваром комнатной температуры (ромашка, липа, васильки). Травы – дополнительный источник питания для кожи.

Завершающий этап – нанесение питательного или увлажняющего крема. Именно поэтому лучше всего маски из ягод делать вечером, незадолго до сна.

Что касается частоты применения, то ягодные маски не стоит делать более двух раз в неделю. После 10-15 процедур, чтобы не возникало привыкание, попробуйте маску с другим составом.

Какие ягоды подходят к вашему типу кожи?

Нормальная кожа: виноград, абрикосы, черная смородина, клубника, земляника;

Сухая кожа: крыжовник, персик, абрикос, малина, клубника;

Жирная кожа: клюква, земляника, слива.

Рецепты ягодных масок

Питательная и отбеливающая маска из абрикосов

Мякоть двух абрикосов смешайте со столовой ложкой сока лимона. Нанесите маску на лицо на 20 минут, затем аккуратно смойте отваром трав или водой.

Маска из одного-двух размятых абрикосов, нанесенная на лицо, поможет избавиться от мелких морщин. Несколько сеансов позволят освежить зрелую кожу.

Очищающая и увлажняющая маска из винограда

Горсть ягод винограда без косточек разомните и нанесите на лицо на 10-15 минут, затем смойте.

Питательная и освежающая маска из крыжовника

Смешайте 50 мл молока с таким же количеством размельченного свежего крыжовника. Нанесите на лицо на 10-15 минут и смойте.

Аналогичный эффект даст маска из смеси столовой ложки черной смородины и такого же количества жирной сметаны с чайной ложкой оливкового масла.

Освежающая маска из малины

Разомните полстакана малины и смешайте ее с 2 столовыми ложками молока. Затем необходимо вырезать из марли маску по контуры лица, сделав отверстия для ноздрей и рта. Покройте ткань полученной малиново-молочной смесью и нанесите на лицо на 10-15 минут.

Малиновая маска для очистки пор

Столовую ложку малинового пюре смешайте с чайной ложкой лимонного сока и яичным белком, нанесите на кожу на 15 минут, затем смойте.

[ + – ] Малиновая маска поможет очистить поры и освежить кожу Фото: Открытые источники

Витаминная бомба из шиповника

2 столовых ложки ягод шиповника очистите от кожуры и косточек, залейте стаканом кинятка и варите 10 минут, после чего процедите. Для маски используется ягодная мякоть. Ложку получившегося пюре из шиповника смешайте с таким же количеством творога средней жирности, добавьте чайную ложку оливкового масла, смешайте все и нанесите на лицо. Такая витаминная маска поможет решить проблему с шелушением кожи и насытит ее питательными веществами.

Сужающая поры маска из земляники

Полторы-две столовых ложки земляники смешайте со взбитым яичным белком, после чего в полученную смесь добавьте чайную ложку крахмала и столько же оливкового масла. Через 15 минут смойте маску теплой водой, а затем – ополосните лицо прохладной.

[ + – ] Земляника поможет сузить поры и сделать кожу более упругой Фото: Соцсети

Матирующая маска из слив

Спелую сливу размягчите и нанесите на лицо тонким слоем. Она сужает поры, уменьшает сальность кожи, а после нескольких процедур кожа лица становится более упругой.

Клубничная маска против жирного блеска

Столовую ложку мякоти клубники смешайте с чайной ложкой косметической глины белого цвета, нанесите на 15 минут, затем аккуратно смойте.

[ + – ] Маска из клубники уберет жирный блеск на коже Фото: Открытые источники

Напомним, что популярная декоративная косметика категории масс-маркет несет серьезные риски для здоровья. Мы также писали, как правильно выбрать эффективную органическую косметику.