Літо на обличчі: 10 кращих масок з ягід для здорової і сяючої шкіри

Маски зі свіжих ягід допоможуть привести шкіру обличчя в порядок і повернути їй свіжість і красу.

Літо — пора свіжих ягід, фруктів і овочів, а ще — час, коли ми можемо подарувати своєму обличчю і тілу максимальну кількість природних вітамінів для здоровʼя і краси. Фокус пропонує рецепти натуральних масок для обличчя на основі ягід, які додадуть шкірі блиск і сяйво, а також допоможуть вирішити проблеми з лущенням і пігментацією.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Правила нанесення і зняття маски з ягід

Перш, ніж робити маску, варто памʼятати кілька простих правил.

Перед тим, як нанести маску на обличчя, краще його розпарити за допомогою парової ванни (якщо немає протипоказань), а потім шкіру очистити скрабом. Так ефект від процедури буде набагато кращим.

[ + – ] Перед нанесенням маски обличчя краще розпарити за допомогою парової ванни Фото: beOrganic.by

Маску наносите на шкіру тонким шаром, легкими масажними рухами. На обличчі її слід тримати 10-15, максимум 20 хвилин. Щоб підсилити живильний ефект від маски, через пʼять хвилин після її нанесення можна накрити обличчя махровим рушником, змоченим у гарячій воді і віджатим.

Маску змивайте водою або травʼяним відваром кімнатної температури (ромашка, липа, волошки). Трави — додаткове джерело живлення для шкіри.

Завершальний етап — нанесення живильного або зволожувального крему. Саме тому найкраще маски з ягід робити ввечері, незадовго до сну.

Що стосується частоти застосування, то ягідні маски не варто робити більше двох разів на тиждень. Після 10-15 процедур, щоб не виникало звикання, спробуйте маску з іншим складом.

Які ягоди підходять до вашого типу шкіри?

Нормальна шкіра: виноград, абрикоси, чорна смородина, полуниця, суниця;

Суха шкіра: агрус, персик, абрикос, малина, полуниця;

Жирна шкіра: журавлина, суниця, слива.

Рецепти ягідних масок

Поживна і відбілювальна маска з абрикосів

Мʼякоть двох абрикосів змішайте зі столовою ложкою соку лимона. Нанесіть маску на обличчя на 20 хвилин, потім акуратно змийте відваром трав або водою.

Маска з одного-двох розімʼятих абрикосів, нанесена на обличчя, допоможе позбутися від дрібних зморшок. Кілька сеансів дозволять освіжити зрілу шкіру.

Очищувальна і зволожувальна маска з винограду

Жменя ягід винограду без кісточок розімніть і нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин, потім змийте.

Поживна і освіжальна маска з агрусу

Змішайте 50 мл молока з такою ж кількістю подрібненого свіжого агрусу. Нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин і змийте.

Аналогічний ефект дасть маска з суміші столової ложки чорної смородини і такої ж кількості жирної сметани з чайною ложкою оливкової олії.

Освіжальна маска з малини

Розімніть півсклянки малини і змішайте її з 2 столовими ложками молока. Потім необхідно вирізати з марлі маску по контуру лиця, зробивши отвори для ніздрів і рота. Покрийте тканину отриманою малиново-молочною сумішшю і нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин.

Малинова маска для очищення пор

Столову ложку малинового пюре змішайте з чайною ложкою лимонного соку і яєчним білком, нанесіть на шкіру на 15 хвилин, потім змийте.

[ + – ] Малинова маска допоможе очистити пори і освіжити шкіру Фото: Открытые источники

Вітамінна бомба з шипшини

2 столових ложки ягід шипшини очистіть від шкірки і кісточок, залийте склянкою кипʼятку і варіть 10 хвилин, після чого процідіть. Для маски використовується ягідна мʼякоть. Ложку отриманого пюре з шипшини змішайте з такою ж кількістю сиру середньої жирності, додайте чайну ложку оливкової олії, змішайте все і нанесіть на обличчя. Така вітамінна маска допоможе вирішити проблему з лущенням шкіри і наситить її поживними речовинами.

Маска з суниці, що звужує пори

Півтори-дві столові ложки суниці змішайте зі збитим яєчним білком, після чого в отриману суміш додайте чайну ложку крохмалю і стільки ж оливкової олії. Через 15 хвилин змийте маску теплою водою, а потім — сполосніть обличчя прохолодною.

[ + – ] Суниця допоможе звузити пори і зробити шкіру більш пружною Фото: Соцсети

Матуюча маска зі слив

Стиглу сливу розмʼякшіть і нанесіть на обличчя тонким шаром. Вона звужує пори, зменшує сальність шкіри, а після декількох процедур шкіра обличчя стає більш пружною.

Полунична маска проти жирного блиску

Столову ложку мʼякоті полуниці змішайте з чайною ложкою косметичної глини білого кольору, нанесіть на 15 хвилин, потім акуратно змийте.

[ + – ] Маска з полуниці прибере жирний блиск на шкірі Фото: Открытые источники

Нагадаємо, що популярна декоративна косметика категорії мас-маркет несе серйозні ризики для здоровʼя. Ми також писали, як правильно вибрати ефективну органічну косметику.