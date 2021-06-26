Мэрилин Мэнсон сдался полиции после выдачи ордера на арест по делу о нападении

Рок-звезда плюнул на оператора, который записывал его выступление, а затем полгода не отвечал на обвинения, сообщила полиция.

52-летний певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции Лос-Анджелеса после выдачи ордера на арест по делу о нападении на оператора. Об этом пишет американский сайт "Fox News" со ссылкой на начальника полиции Нью-Хэмпшира.

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Брайан Хью Ворнер (настоящее имя артиста) не отвечал на обвинения видеооператора в связи с инцидентом, который произошел в 2019 году, поэтому полиция города Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир, запросила ордер на его арест. Рок-звезде инкриминируют простое нападение во время концерта, его могут заставить выплатить компенсацию в размере 2 тысяч долларов или отправить за решетку. Официальное обвинение должны объявить в средине Августа, однако он не обязан лично присутствовать во время процедуры.

По данным источников, в августе 2019 года Мэрилин Мэнсон давал концерт в Павильоне Банка Нью-Хэмпшира в Гилфорде и сначала плюнул на камеру, а затем "выстрелил" слизью из носа в девушку-оператора, которая обратилась в полицию. Пусть плевки и не наносят физического ущерба, но американским законодательством расцениваются, как неразрешенный физический контакт. Имя пострадавшего не разглашается, однако власти сообщили Fox News, что местная компания наняла операторов для съемки концерта и разместила рядом со сценой.

Адвокат рокера Говард Кинг заявил журналу People, что дело о нападении возбудили после того, как юристы Мэрилина Мэнсона получили от видеооператора требование заплатить компенсацию в размере 35 тысяч долларов за попадение слюны на руку во время концерта.

"После того, как мы запросили доказательства любых предполагаемых повреждений, мы так и не получили ответа", — заявил Кинг.

Ранее появилась информация, что Мэрилина Мэнсона шестой за за год обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии. Бывшая девушка артиста якобы обратилась в полицию из-за инцидентов, которые произошли во время их отношений в 2011 году.

До этого американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и издевательствах. По ее словам, рокер годами издевался над ней и заставлял подчиняться во время их романа. После расставания Эван Рейчел Вуд призвала людей больше никогда не сотрудничать с Мэнсоном.