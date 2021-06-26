Мерилін Менсон здався поліції після видачі ордера на арешт у справі про напад

Рок-зірка плюнув на оператора, який записував його виступ, а потім півроку не відповідав на звинувачення, повідомила поліція.

52-річний співак Мерілін Менсон здався поліції Лос-Анджелеса після видачі ордера на арешт у справі про напад на оператора. Про це пише американський сайт "Fox News" з посиланням на начальника поліції Нью-Гемпшира.

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Брайан Хʼю Ворнер (справжнє імʼя артиста) не відповідав на звинувачення відеооператора в звʼязку з інцидентом, який стався в 2019 році, тому поліція міста Гілфорд, штат Нью-Гемпшир, запросила ордер на його арешт. Рок-зірки інкримінують простий напад під час концерту, його можуть змусити виплатити компенсацію в розмірі 2 тисяч доларів або відправити за ґрати. Офіційне звинувачення повинні оголосити в середині Августа, проте він не зобовʼязаний бути особисто присутнім під час процедури.

За даними джерел, в серпні 2019 року Мерілін Менсон давав концерт в Павільйоні Банку Нью-Гемпшира в Гілфорді і спочатку плюнув на камеру, а потім "вистрілив" слизом з носа в дівчину-оператора, яка звернулася в поліцію. Нехай плювки і не завдають фізичної шкоди, але американським законодавством розцінюються, як недозволений фізичний контакт. Імʼя потерпілого не розголошується, проте влада повідомила Fox News, що місцева компанія найняла операторів для зйомки концерту і розмістила поруч зі сценою.

Адвокат рокера Говард Кінг заявив журналу People, що справа про напад порушили після того, як юристи Меріліна Менсона отримали від відеооператора вимогу заплатити компенсацію в розмірі 35 тисяч доларів за потрапляння слини на руку під час концерту.

"Після того, як ми запросили докази будь-яких передбачуваних ушкоджень, ми так і не отримали відповіді", — заявив Кінг.

Раніше зʼявилася інформація, що Меріліна Менсона шостий за за рік звинуватили в згвалтуванні і сексуальному насильстві. Колишня дівчина артиста нібито звернулася в поліцію через інциденти, які сталися під час їх відносин в 2011 році.

До цього американська актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила Меріліна Менсона в насильстві і знущаннях. За її словами, рокер роками знущався над нею і змушував підкорятися під час їхнього роману. Після розставання Еван Рейчел Вуд закликала людей більше ніколи не співпрацювати з Менсоном.