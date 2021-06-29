"Ангел" Victoria’s Secret похвасталась помолвочным кольцом с тремя бриллиантами (фото)
Пара встречается больше года, и теперь влюбленные решили связать себя узами брака.
25-летняя супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Тейлор Хилл объявила о помолвке с бойфрендом Дэниелом Фрайером. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько трогательных снимков, на которых Дэн делает ей предложения, став перед ней на одно колено.
Для торжественного момента Фрайер выбрал итальянский городок Сорренто, где пара сейчас вместе отдыхает.
Дэниел надел на палец Тейлор кольцо с тремя бриллиантами, а невеста, в свою очередь, не смогла сдержать эмоций и даже прослезилась.
"Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя!", – подписала модель серию снимков.
Хилл и Фрайер впервые появились вместе на публике в феврале 2020 года, после того, как она рассталась с бывшим кавалером Майклом Стивеном Шэнком.
Тейлор родилась в многодетной семье, у нее есть брат и две сестры. На первый кастинг девушка пришла, когда ей было 14 лет. В 17 она начала профессиональную карьеру модели, а в 2014 она впервые участвовала в показе Victoriaʼs Secret, постоянным «ангелом» которого стала с 2015-го.
Ее жених – британский бизнесмен, директор компании Cannatlantic – фирмы, которая занимается консультациями, связанными с мировой индустрией каннабиса.
Напомним, недавно бренд Victoriaʼs Secret сообщил о том, что традиционных "ангелов" с идеальными параметрами на подиуме больше не будет, и объявил новый состав моделей, фигуры которых более приближены к параметрах обычных женщин.