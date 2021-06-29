"Ангел" Victoria’s Secret похвасталась помолвочным кольцом с тремя бриллиантами (фото)

Пара встречается больше года, и теперь влюбленные решили связать себя узами брака.

25-летняя супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Тейлор Хилл объявила о помолвке с бойфрендом Дэниелом Фрайером. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько трогательных снимков, на которых Дэн делает ей предложения, став перед ней на одно колено.

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Для торжественного момента Фрайер выбрал итальянский городок Сорренто, где пара сейчас вместе отдыхает.

Дэниел надел на палец Тейлор кольцо с тремя бриллиантами, а невеста, в свою очередь, не смогла сдержать эмоций и даже прослезилась.

"Мой лучший друг, моя родственная душа, я всегда буду любить тебя!", – подписала модель серию снимков.

Хилл и Фрайер впервые появились вместе на публике в феврале 2020 года, после того, как она рассталась с бывшим кавалером Майклом Стивеном Шэнком.

Тейлор родилась в многодетной семье, у нее есть брат и две сестры. На первый кастинг девушка пришла, когда ей было 14 лет. В 17 она начала профессиональную карьеру модели, а в 2014 она впервые участвовала в показе Victoriaʼs Secret, постоянным «ангелом» которого стала с 2015-го.

Ее жених – британский бизнесмен, директор компании Cannatlantic – фирмы, которая занимается консультациями, связанными с мировой индустрией каннабиса.

Напомним, недавно бренд Victoriaʼs Secret сообщил о том, что традиционных "ангелов" с идеальными параметрами на подиуме больше не будет, и объявил новый состав моделей, фигуры которых более приближены к параметрах обычных женщин.