"Ангел" Victoria's Secret похвалилася обручкою на заручини з трьома діамантами (фото)
Пара зустрічається більше року, і тепер закохані вирішили пов'язати себе узами шлюбу.
25-річна супермодель та "ангел" Victoriaʼs Secret Тейлор Гілл оголосила про заручини з бойфрендом Деніелом Фраєром. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька зворушливих знімків, на яких Ден робить їй пропозицію, ставши перед нею на одне коліно.
Для урочистого моменту Фраєр обрав італійське містечко Сорренто, де пара зараз разом відпочиває.
Деніел одягнув на палець Тейлор обручку з трьома діамантами, а наречена, зі свого боку, не змогла стримати емоцій і навіть розплакалася.
"Мій кращий друг, моя споріднена душа, я завжди буду любити тебе!" — підписала модель серію знімків.
Гілл і Фраєр вперше зʼявилися разом на публіці в лютому 2020 року, після того, як вона розлучилася з колишнім кавалером Майклом Стівеном Шенком.
Тейлор народилася в багатодітній родині, у неї є брат і дві сестри. На перший кастинг дівчина прийшла, коли їй було 14 років. У 17 вона почала професійну карʼєру моделі, а в 2014 вона вперше брала участь в показі Victoriaʼs Secret, постійним «ангелом» якого стала з 2015-го.
Її наречений — британський бізнесмен, директор компанії Cannatlantic — фірми, яка займається консультаціями, повʼязаними зі світовою індустрією канабісу.
Нагадаємо, нещодавно бренд Victoriaʼs Secret повідомив про те, що традиційних "ангелів" з ідеальними параметрами на подіумі більше не буде, й оголосив новий склад моделей, фігури яких більш наближені до параметрів звичайних жінок.