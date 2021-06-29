"Ангел" Victoria's Secret похвалилася обручкою на заручини з трьома діамантами (фото)

Пара зустрічається більше року, і тепер закохані вирішили пов'язати себе узами шлюбу.

25-річна супермодель та "ангел" Victoriaʼs Secret Тейлор Гілл оголосила про заручини з бойфрендом Деніелом Фраєром. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кілька зворушливих знімків, на яких Ден робить їй пропозицію, ставши перед нею на одне коліно.

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Для урочистого моменту Фраєр обрав італійське містечко Сорренто, де пара зараз разом відпочиває.

Деніел одягнув на палець Тейлор обручку з трьома діамантами, а наречена, зі свого боку, не змогла стримати емоцій і навіть розплакалася.

"Мій кращий друг, моя споріднена душа, я завжди буду любити тебе!" — підписала модель серію знімків.

Гілл і Фраєр вперше зʼявилися разом на публіці в лютому 2020 року, після того, як вона розлучилася з колишнім кавалером Майклом Стівеном Шенком.

Тейлор народилася в багатодітній родині, у неї є брат і дві сестри. На перший кастинг дівчина прийшла, коли їй було 14 років. У 17 вона почала професійну карʼєру моделі, а в 2014 вона вперше брала участь в показі Victoriaʼs Secret, постійним «ангелом» якого стала з 2015-го.

Її наречений — британський бізнесмен, директор компанії Cannatlantic — фірми, яка займається консультаціями, повʼязаними зі світовою індустрією канабісу.

Нагадаємо, нещодавно бренд Victoriaʼs Secret повідомив про те, що традиційних "ангелів" з ідеальними параметрами на подіумі більше не буде, й оголосив новий склад моделей, фігури яких більш наближені до параметрів звичайних жінок.