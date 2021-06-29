В Танзании строят крупнейший и роскошнейший курорт на востоке Африки

Blue Amber Zanzibar признан стратегическим инвестиционным проектом в Танзании

На архипелаге Занзибар, часть которого является частью Танзании, возобновилась постройка крупнейшего курорта в восточноафриканском регионе — Blue Amber Zanzibar, стоимостью 1,6 миллиардов долларов. Об этом сообщили на сайте проекта.

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До этого проект был заморожен на пять лет. Объект расположен в прибрежной деревне Матембве, на севере острова Унгуджи — одного из двух самых крупных островов архипелага Занзибар. Общая площадь проекта, который будет реализован поэтапно, составляет 411 гектаров. Первую фазу строительства планируется завершить к концу 2022 года.

Blue Amber Zanzibar является крупнейшим курортным комплексом такого типа в Африке и признан стратегическим инвестиционным проектом в Танзании.

[ + – ] Предполагаемый вид на курорт

Blue Amber, занимающий 410 гектаров тропиков и четыре километра береговой линии Индийского океана. На курорте будут представлены отели ведущих мировых брендов, роскошные жилые дома, удобства мирового класса и первое в Восточной Африке поле для гольфа Signature Championship.

[ + – ] Одна из предлагаемых к покупке вилл на курорте

Сейчас виллу с бассейном и двумя спальнями можно купить за 197 тысяч долларов. Туристов и потенциальных инвесторов заманивают на остров, отмечая, что это "райское место", где тепло и солнечно с июня по октябрь, а также тем фактом, что здесь "стабильно" в политическом и финансовом плане, а значит, совершенно безопасно.

Также тут расположены одни из лучших пляжей в мире и огромные плантации пряностей.

Напомним, в феврале этого года на Занзибаре "застряли" 180 украинских туристов, а в их числе и знаменитая "девушка с собачкой из Уханя" Анастасия Зинченко, которая отдыхала там в компании Максима Соколюка, руководителя Госмиграционной службы Украины, с которым они находятся в отношениях с февраля 2020 года.