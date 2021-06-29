У Танзанії будують найбільший і розкішний курорт на сході Африки

Blue Amber Zanzibar визнаний стратегічним інвестиційним проектом у Танзанії.

На архіпелазі Занзібар, частина якого є частиною Танзанії, відновилася споруда найбільшого курорту в східноафриканському регіоні — Blue Amber Zanzibar, вартістю 1,6 мільярдів доларів. Про це повідомили на сайті проекту.

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До цього проект був заморожений на пʼять років. Обʼєкт розташований в прибережному селі Матембве, на півночі острова Унгудже — одного з двох найбільших островів архіпелагу Занзібар. Загальна площа проекту, який буде реалізований поетапно, становить 411 гектарів. Першу фазу будівництва планується завершити до кінця 2022 року.

Blue Amber Zanzibar є найбільшим курортним комплексом такого типу в Африці та визнаний стратегічним інвестиційним проектом у Танзанії.

[ + – ] Передбачуваний вид на курорт

Blue Amber, який займає 410 гектарів тропіків і чотири кілометри берегової лінії Індійського океану. На курорті будуть представлені готелі провідних світових брендів, розкішні житлові будинки, зручності світового класу та перше в Східній Африці поле для гольфу Signature Championship.

[ + – ] Одна з пропонованих до покупки вілл на курорті

Зараз віллу з басейном і двома спальнями можна купити за 197 тисяч доларів. Туристів і потенційних інвесторів заманюють на острів, зазначаючи, що це "райське місце", де тепло та сонячно з червня по жовтень, а також тим фактом, що тут "стабільно" в політичному і фінансовому плані, а значить, абсолютно безпечно.

Також тут розташовані одні з кращих пляжів у світі та величезні плантації прянощів.

Нагадаємо, в лютому цього року на Занзібарі "застрягли" 180 українських туристів, а серед них і знаменита "дівчина із собачкою з Ухані" Анастасія Зінченко, яка відпочивала там у компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках із лютого 2020 року.