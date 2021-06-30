Юный принц Джордж посетил с родителями победную игру сборной Англии на Евро-2020 (фото)

Мальчик наравне с родителями следил за игрой и не скрывал эмоций после каждого забитого сборной Англии гола.

Семилетний сын герцогов Кэмбриджских принц Джордж был замечен вместе с родителями на стадионе Уэмбли в Лондоне, где в рамках «Евро-2020» играли сборные Англии и Германии, сообщает Hello.

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Мальчик, как и его отец, принц Уильям, был в строгом костюме, белой рубашке и галстуке. При этом сын будущего короля Великобритании выглядел очень сосредоточенным и внимательно следил за игрой. Кейт выглядела наиболее ярко из всех, надев красный блейзер Zara.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

И члены королевской семьи, и другие болельщики Англии наслаждались невероятным матчем, в котором команда Гарета Саутгейта вошла в историю, одержав первую крупную победу над Германией после финала чемпионата мира 1966 года. Всего 90-минутный матч смотрели свыше 25 млн. человек по всей стране. Многие из них считают, что победа была достигнута и не без помощи принца Джорджа, которого уже окрестили "маленьким талисманом" сборной, потому что он мотивировал игроков. Как известно, сборная Англии забила два гола и вышла в четвертьфинал со счетом 2:0.

[ + – ] Сборная Англии выиграла у Германии со счетом 2:0 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

"Все футбольные матчи должны проводиться перед сном, пожалуйста. Это был его фарт, я говорю вам», «Принц Джордж был талисманом команды», "Думаю, Джордж – талисман удачи для Англии. Приятно видеть, как он наслаждается матчем", "Думаю, Джорджу нужно быть талисманом Англии. Когда он отправился на матч с Villa, они выиграли, теперь Англия", – пишут в соцсетях.

Этот день определенно был запоминающимся для мальчика, которому скоро исполнится восемь лет, поскольку на опубликованных фотографиях видно, как эмоционально он отмечал голы Рахима Стерлинга и Гарри Кейна вместе с 45 000 ликующих фанатов.

К семье присоединились на трибунах некоторые звезды, присутствовавшие на их свадьбе в 2011 года, в том числе футболист Дэвид Бекхэм, которого сопровождали хорошие друзья Дэвид Гарнер и Бен Уинстон, а также его сын Ромео.

[ + – ] Рядом с герцогами за команду болели Ромео Бекхэм и его отец Дэвид Фото: Getty Images

Напомним, о королевской семье Великобритании планируют создать мультфильм, и принца Джорджа в нем озвучит актер Орландо Блум.