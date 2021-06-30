Юний принц Джордж відвідав з батьками переможну гру збірної Англії на Євро-2020 (фото)

Хлопчик нарівні з батьками стежив за грою і не приховував емоцій після кожного забитого збірною Англії голу.

Семирічний син герцогів Кембриджських принц Джордж був помічений разом з батьками на стадіоні Вемблі в Лондоні, де в рамках «Євро-2020» грали збірні Англії і Німеччини, повідомляє Hello.

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Хлопчик, як і його батько, принц Вільям, був у строгому костюмі, білій сорочці та краватці. При цьому син майбутнього короля Великобританії виглядав дуже зосередженим і уважно стежив за грою. Кейт виглядала найбільш яскраво з усіх, надівши червоний блейзер Zara.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

І члени королівської сім'ї, і інші вболівальники Англії насолоджувалися неймовірним матчем, у якому команда Гарета Саутгейта увійшла в історію, здобувши першу перемогу над Німеччиною після фіналу чемпіонату світу 1966 року. Усього 90-хвилинний матч дивилися понад 25 млн. чоловік по всій країні. Багато з них вважають, що перемога була досягнута і не без допомоги принца Джорджа, якого вже охрестили "маленьким талісманом" збірної, тому що він мотивував гравців. Як відомо, збірна Англії забила два голи і вийшла в чвертьфінал з рахунком 2: 0.

[ + – ] Збірна Англії виграла в Німеччини з рахунком 2: 0 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

"Усі футбольні матчі повинні проводитися перед сном, будь ласка. Це був його фарт, я говорю вам», «Принц Джордж був талісманом команди», «Думаю, Джордж — талісман удачі для Англії. Приємно бачити, як він насолоджується матчем"," Думаю, Джорджу потрібно бути талісманом Англії. Коли він вирушив на матч з Villa, вони виграли, тепер Англія", — пишуть у соцмережах.

Цей день, безумовно, був незабутнім для хлопчика, якому незабаром виповниться вісім років, оскільки на опублікованих фотографіях видно, як емоційно він відзначав голи Рахіма Стерлінга і Гаррі Кейна разом з 45 000 радісних фанатів.

До родини приєдналися на трибунах деякі зірки, які були присутні на їхньому весіллі у 2011 року, у тому числі футболіст Девід Бекхем, якого супроводжували хороші друзі Девід Гарнер і Бен Вінстон, а також його син Ромео.

[ + – ] Поруч з герцогами за команду вболівали Ромео Бекхем і його батько Девід Фото: Getty Images

Нагадаємо, про королівську сім'ю Великобританії планують створити мультфільм і принца Джорджа в ньому озвучить актор Орландо Блум.