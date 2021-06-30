Построен на священной земле: на Гавайях хотят снести любимый отель Синатры и Пресли
Знаменитый Coco Palms был построен еще в 1950-х годах и с той поры был культовым местом для отдыха знаменитостей
На Гавайях собираются снести культовое для американской поп-культуры место: курортный отель Coco Palms, который был любимым место отдыха Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Рита Хейворт и прочие звезды "Золотого века Голливуда". Об этом пишет NYpost.
Знаменитый гавайский курорт, где снимался фильм с Пресли в главной роли "Голубые Гавайи", был построен в 1950-х гг. на месте кокосовой рощи, высаженной в 1896 году на месте древнего гавайского королевства.
Многие местные жители были против постройки, однако тогда их мнение в расчет не бралось. Сейчас они снос всецело поддерживают. Тем более, что некогда роскошный курорт обветшал и разваливается буквально на глазах.
В 1992 году его сильно повредил ураган Иники. Отель был затоплен, часть зданий разрушена, и с той поры он стоит необитаемый.
В 2016 году инвесторы из Гонолулу GreeneWaters LLC создали партнерство Coco Palms Hui LLC для восстановления курорта. Однако в 2019 году проект был закрыт из-за финансовых проблем. С той поры отель стоит закрытым и наиболее вероятным решением будет его снос.
Так что на память о его былых временах останутся только фильмы, снятые в этих стенах и фотохроника.
Напомним, ранее канадские журналисты сняли материал о самом большом особняке страны, который так и остался незаселенным. Строительство приостановили из-за кризиса 2008 года и так и не возобновили.
А в прошлом году британские сталкеры, исследующие заброшенные здания, посетили роскошный особняк, построенный в 1920-х годах в графстве Суррей и купленный супругой российского олигарха Германа Хана в 2014 году.