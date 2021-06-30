Побудований на священній землі: на Гаваях хочуть знести улюблений готель Сінатри та Преслі

Знаменитий Coco Palms був побудований ще в 1950-х роках і з того часу був культовим місцем для відпочинку знаменитостей.

На Гаваях збираються знести культове для американської поп-культури місце: курортний готель Coco Palms, який був улюбленим місце відпочинку Френка Сінатри, Елвіса Преслі, Ріти Гейворт та інші зірки "Золотого століття Голлівуду". Про це пише NYpost.

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Знаменитий гавайський курорт, де знімався фільм із Преслі в головній ролі "Блакитні Гаваї", був побудований в 1950-х рр. на місці кокосового гаю, висадженого в 1896 році на місці стародавнього гавайського королівства.

[ + – ] Coco Palms у 1950-х. Фото з рекламного проспекту

Більшість місцевих жителів були проти спорудження, проте тоді їхня думка до уваги не бралася. Зараз вони знесення цілком підтримують. Тим більше, що колись розкішний курорт занепав і розвалюється буквально на очах.

[ + – ] Coco Palms — сучасний вид

У 1992 році його сильно пошкодив буревій Інікі. Готель був затоплений, частина будівель зруйнована, і з того часу він стоїть незаселений.

[ + – ] Coco Palms — сучасний вид/Усі фото: Jam Press

У 2016 році інвестори з Гонолулу GreeneWaters LLC створили партнерство Coco Palms Hui LLC для відновлення курорту. Однак у 2019 році проект був закритий через фінансові проблеми. З того часу готель стоїть закритим і найбільш імовірним рішенням буде його знесення.

[ + – ] Елвіс Преслі з дружиною Прісциллою в готелі Coco Palms

Тож на памʼять про його колишні часи залишаться тільки фільми, зняті в цих стінах і фотохроніка.

Нагадаємо, раніше канадські журналісти зняли матеріал про найбільший маєток країни, який так і залишився незаселеним. Будівництво призупинили через кризу 2008 року і так і не відновили.

А в минулому році британські сталкери, які досліджують занедбані будівлі, відвідали розкішний маєток, побудований в 1920-х роках у графстві Суррей і куплений дружиною російського олігарха Германа Хана в 2014 році.