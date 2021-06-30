Побудований на священній землі: на Гаваях хочуть знести улюблений готель Сінатри та Преслі
Знаменитий Coco Palms був побудований ще в 1950-х роках і з того часу був культовим місцем для відпочинку знаменитостей.
На Гаваях збираються знести культове для американської поп-культури місце: курортний готель Coco Palms, який був улюбленим місце відпочинку Френка Сінатри, Елвіса Преслі, Ріти Гейворт та інші зірки "Золотого століття Голлівуду". Про це пише NYpost.
Знаменитий гавайський курорт, де знімався фільм із Преслі в головній ролі "Блакитні Гаваї", був побудований в 1950-х рр. на місці кокосового гаю, висадженого в 1896 році на місці стародавнього гавайського королівства.
Більшість місцевих жителів були проти спорудження, проте тоді їхня думка до уваги не бралася. Зараз вони знесення цілком підтримують. Тим більше, що колись розкішний курорт занепав і розвалюється буквально на очах.
У 1992 році його сильно пошкодив буревій Інікі. Готель був затоплений, частина будівель зруйнована, і з того часу він стоїть незаселений.
У 2016 році інвестори з Гонолулу GreeneWaters LLC створили партнерство Coco Palms Hui LLC для відновлення курорту. Однак у 2019 році проект був закритий через фінансові проблеми. З того часу готель стоїть закритим і найбільш імовірним рішенням буде його знесення.
Тож на памʼять про його колишні часи залишаться тільки фільми, зняті в цих стінах і фотохроніка.
Нагадаємо, раніше канадські журналісти зняли матеріал про найбільший маєток країни, який так і залишився незаселеним. Будівництво призупинили через кризу 2008 року і так і не відновили.
А в минулому році британські сталкери, які досліджують занедбані будівлі, відвідали розкішний маєток, побудований в 1920-х роках у графстві Суррей і куплений дружиною російського олігарха Германа Хана в 2014 році.