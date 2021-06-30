Бритни Спирс обиделась на папарацци, преследующих ее во время отдыха

Певица отправилась на Гавайи после своего шокирующего выступления в зале суда, однако она сообщает, что и там ей нет покоя

После своего выступления в зале суда, которое буквально взорвало все соцсети, Бритни Спирс отправилась на заслуженный отдых. Для этого она выбрала райское место – гавайский остров Мауи, где проводит время вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Однако певица написала в соцсетях, что ее буквально преследуют толпы папарацци. Об этом пишет Eonline.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Быть на Мауи — это какое-то безумие. Папарацци знают, что я здесь, и это уже совсем не весело. Практически невозможно никуда пойти, потому что они везде появляются, чтобы меня сфотографировать", — написала Бритни.

[ + – ] Бритни и Сэм Асгари на Гавайях

Фото: Backgrid

По словам певицы, фотографы специально снимают ее так, чтобы показать в наиболее невыгодном свете.

"Я знаю, что мое тело не идеально, но я также знаю, что я не выгляжу так, как меня сейчас показывают. Это грубо и подло", — добавила звезда, обратившись к репортерам.

[ + – ] Бритни и Сэм Асгари на Гавайях Фото: Backgrid

Но при этом она в еще одном посте отметила, что наконец-то чувствует себя хорошо и может отдохнуть от навязчивой опеки своей семьи, которая взяла под контроль все сферы ее жизни в последнее время.

"Я играю на пляже и делаю ангелов на песке на побережье океана. Многое еще впереди, много чем можно поделиться и о чем можно мечтать, еще больше — о чем надеяться и молиться. Да благословит нас всех Господь", — написала Бритни.

Напомним, в суде Бритни заявила, что родители заставили поставить ее внутриматочную спираль, чтобы избежать беременности. А когда она захотела избавиться от нее, то ее не пустили к врачу. Более того, ее совершенно лишили права на приватность и постоянно заставляли работать, поскольку все они живут за ее счет на протяжении 13 лет

Она также рассказала, что мать врала ей о карантинных ограничениях: не пускала к парикмахеру и на маникюр, хотя сама регулярно появлялась со свежей прической. А также отказывала ей в услугах массажиста.