Брітні Спірс образилася на папараці, які переслідують її під час відпочинку

Співачка вирушила на Гаваї після свого шокового виступу в залі суду, однак вона повідомляє, що й там їй немає спокою.

Після свого виступу в залі суду, яке буквально підірвало всі соцмережі, Брітні Спірс вирушила на заслужений відпочинок. Для цього вона вибрала райське місце — гавайський острів Мауї, де проводить час разом зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Однак співачка написала в соцмережах, що її буквально переслідують натовпи папараці. Про це пише Eonline.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Бути на Мауї — це якесь божевілля. Папарацці знають, що я тут, і це вже зовсім не весело. Практично неможливо нікуди піти, тому що вони всюди зʼявляються, щоб мене сфотографувати", — написала Брітні.

[ + – ] Брітні і Сем Асгарі на Гаваях

Фото: Backgrid

За словами співачки, фотографи спеціально знімають її так, щоб показати в найбільш невигідному світлі.

"Я знаю, що моє тіло не ідеальне, але я також знаю, що я не виглядаю так, як мене зараз показують. Це грубо й підло", — додала зірка, звернувшись до репортерів.

[ + – ] Брітні і Сем Асгарі на Гаваях Фото: Backgrid

Але при цьому вона в ще одному дописі зазначила, що нарешті почувається добре і може відпочити від навʼязливої опіки своєї сімʼї, яка взяла під контроль усі сфери її життя останнім часом.

"Я граю на пляжі та роблю ангелів на піску на узбережжі океану. Багато чого ще попереду, багато чим можна поділитися і про що можна мріяти, ще більше — про що сподіватися і молитися. Нехай Господь благословить нас усіх", — написала Брітні.

Нагадаємо, в суді Брітні заявила, що батьки змусили поставити її внутрішньоматкову спіраль, щоб уникнути вагітності. А коли вона захотіла позбутися її, то її не пустили до лікаря. Більш того, її зовсім позбавили права на приватність і постійно змушували працювати, оскільки всі вони живуть за її рахунок протягом 13 років

Вона також розповіла, що мати брехала їй про карантинні обмеження: не пускала до перукаря і на манікюр, хоча сама регулярно зʼявлялася зі свіжою зачіскою. А також відмовляла їй у послугах масажиста.